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16 раз, когда воображение сработало по полной

16 раз, когда воображение сработало по полной

Автор:
10 октября 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: По полной   Сработало   воображение   образы   разум   реальность   
1718
17

Многие знают, что "видеть" отличается от "воображать" , но в нашем мозгу реальность и воображение тесно сплетены. Наш разум использует информацию из предыдущего опыта при анализе образов, и в зависимости от того, что мы знаем или помним, мы можем воспринимать вещи по-другому. Это объясняет, почему мы ассоциируем или распознаем шаблоны, которых технически нет. Но зато воображение делает жизнь интереснее. Взгляните на эти фотографии, они запутают ваш разум.

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Метки: По полной   Сработало   воображение   образы   разум   реальность   
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4  комментария
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3k
Anners Полчаса назад
13. Радуга попала на прозрачный минерал???????? Совсем эппонулися?
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3k
Carex 4 минуты назад
Комментарий к фото
Гусары, молчать.
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35k
АнтонПолднев 36 минут назад
Конечно это не человеческая рука. Мы прекрасно знаем, чья это рука...
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1k
Rom 50 минут назад
КГ/АМ
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