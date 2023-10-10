16 раз, когда воображение сработало по полной

Многие знают, что "видеть" отличается от "воображать" , но в нашем мозгу реальность и воображение тесно сплетены. Наш разум использует информацию из предыдущего опыта при анализе образов, и в зависимости от того, что мы знаем или помним, мы можем воспринимать вещи по-другому. Это объясняет, почему мы ассоциируем или распознаем шаблоны, которых технически нет. Но зато воображение делает жизнь интереснее. Взгляните на эти фотографии, они запутают ваш разум.