12 занимательных фактов о кинематографе

Дэнни Трехо придумывал много идей для фильмов Роберта Родригеса и постоянно звонил ему, чтобы рассказать о них, когда они находились в стадии подготовки к съемкам, но это очень раздражало режиссера, и однажды он сказал ему, чтобы он лучше написал их ему в сообщении, чтобы он мог спокойно их прочитать. Мачете очень разозлился, и отсюда и возникла фраза "Мачете не пишет".