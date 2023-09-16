12 занимательных фактов о кинематографе

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Кинематографическая вселенная скрывает много секретов, загадок и слухов, поэтому не всегда можно получить правдивую информацию о любимых фильмах и актёрах. В этом посте вы узнаете любопытные факты, которые доказывают, что реальность может превзойти вымысел.
1. Нежный и пугающий голос
Очаровательный дубляж Лило из мультфильма "Лило и Стич" был сделан актрисой Дэйви Чейз, которая сыграла мрачного персонажа Самары из фильма "Звонок".
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2. Сталлоне в трудные времена
Сильвестр Сталлоне был очень беден до того, как стал известен, и, поскольку у него не было еды, чтобы накормить своего дорогого друга Буткуса, ему пришлось продать его за 40 долларов.
3. Подстаканники
Это приспособление для удерживания напитков, которое прикреплено к креслам в кинотеатрах для нашего удобства, относительно молодое, его начали использовать всего 30 лет назад.
4. Мачете не пишет текстовые сообщения
Дэнни Трехо придумывал много идей для фильмов Роберта Родригеса и постоянно звонил ему, чтобы рассказать о них, когда они находились в стадии подготовки к съемкам, но это очень раздражало режиссера, и однажды он сказал ему, чтобы он лучше написал их ему в сообщении, чтобы он мог спокойно их прочитать. Мачете очень разозлился, и отсюда и возникла фраза "Мачете не пишет".
5. Он уволился с работы, чтобы стать знаменитым
В молодости Джеймс Кэмерон стал водителем автобуса и изучал литературу, пока однажды не столкнулся со своей судьбой, посмотрев Эпизод IV " Звездных войн", и решил бросить все ради кино.
6. Опасная работа
Дэвид Холмс, который был дублёром Дэниела Рэдклиффа в опасных сценах на съемках фильма о Гарри Поттере, был ранен, когда снимали "Дары смерти", и, скорее всего, больше никогда не сможет ходить.
7. В Китае опасаются путешествий в будущее
В Китае категорически запрещено снимать или смотреть фильмы, тематика которых включает путешествия во времени, поскольку они считают, что это физически невозможное событие встревожит общество, и они станут более суеверными, чем они есть на самом деле.
8. Молодой победитель
32-летний режиссер Дэмиен Шазель стал самым молодым режиссером, получившим премию Оскар за свой музыкальный фильм "Ла-ла Ленд".
9. Американский психопат и Том Круз
Кристиан Бейл, который играл главного героя кровавого фильма признался, что был вдохновлен Томом Крузом, чтобы лучше сыграть своего персонажа.
10. Смотри и худей
Просмотр фильмов ужасов - лучшее упражнение для похудения. Учащенное сердцебиение заставляет нас терять от 158 до 184 калорий от испуга.
11. Знаковый год для любителей кино
В 1994 году состоялась премьера сразу трех невероятно успешных фильмов, собравших миллионы долларов прибыли, всегда полные кресла в кинотеатрах и аплодисменты критиков. Эти картины: "Парк Юрского периода", "Криминальное чтиво" и "Форрест Гамп".
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