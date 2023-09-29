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15 модельеров, воображение которых вышло из-под контроля

15 модельеров, воображение которых вышло из-под контроля

Автор:
29 сентября 2023 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Чудная   воображение   контроль   мода   модельеры   результат   смешной   
1534
16

Мода - дама непредсказуемая, и порой чудная. Модельеры стараются изо всех сил, чтобы удивить окружающих, и сделать свои творения уникальными. Но иногда получается совсем не то, что задумывалось: полный кошмар или смешной результат. Взгляните!

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Метки: Чудная   воображение   контроль   мода   модельеры   результат   смешной   
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5  комментариев
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47k
Максим Т. 51 минуту назад
Комментарий к фото
Пфф. Фигня. Вот где истина
И пусть весь мир повесится

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1k
Николай 36 минут назад
Каждый раз люди в комментариях удивляются нафига это типа нужно!? Что это за дичь!? Последний раз обьясню. Тут правда вперемешку колхоз с "высокой модой" но всё же. Большинство модельеров которые клепают полную ахинею и эту парашу в которой можно ходить тока на фрик-вечеринку в лесбо-гей притон, прекрасно умеют шить то в чем все нормальные люди ходят. Им не то что бы скучно, они пытаются привлечь внимание. А в их случае это бабки. Есть и полные отмороженые фрики. Вот у этих вся аудитория просмотров их фрикограмов и прочего как раз за счет осуждающих комментариев. Они делают бабки на просмотре рекламы. Пофигу, негативные комменты, позитивные. Рекламу вы посмотрели пока писали какой он идиот.... Организаторы треша бабла получили... Надеюсь более менее понятно донес.
Кароче: тролинг это. Высокого уровня. И в первом и во втором случае.
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47k
Максим Т. 42 минуты назад
Да все нормально) Сумма разума на планете – величина постоянная, а население постоянно растёт.) Так что...
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47k
Максим Т. 44 минуты назад
Комментарий к фото
Дезигнер - хохол?
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18k
Nikita Час назад
7 напомнила
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