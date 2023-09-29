15 модельеров, воображение которых вышло из-под контроля

1534
16
Мода - дама непредсказуемая, и порой чудная. Модельеры стараются изо всех сил, чтобы удивить окружающих, и сделать свои творения уникальными. Но иногда получается совсем не то, что задумывалось: полный кошмар или смешной результат. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Довима: взлёт и падение первой супермодели
- 17 человек, стилисты которых облажались по полной
- На Парижской неделе моды представлена мужская коллекция. Там есть юбки, платья, мячи и сумка-такса
- 26 наглядных примеров откуда черпают вдохновение модельеры
- "Я была панком": Анджелина Джоли рассказала о материнстве и своей темной стороне
Новости партнёров
реклама
Кароче: тролинг это. Высокого уровня. И в первом и во втором случае.