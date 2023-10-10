14 ролей, которые разрушили карьеру некогда перспективных актеров

Успех на актерском поприще зависит не только от таланта и любви поклонников. Одни роли дарят мировую славу, а другие ломают карьеру раз и навсегда. Наши герои знают это не понаслышке.
Роль Джессики в телесериале "Спасенные звонком" прославила юную Элизабет Беркли, но первая большая работа в кино практически погубила ее карьеру. Речь о "Шоугелз" 1995 года, получившим на Rotten Tomatoes оценку 23%. И дело не только в том, что эротическую драму отнесли к фильмам наиболее жесткой прокатной категории NC-17, но и сама игра Беркли была подвергнута критике. Актриса продолжала сниматься в кино следующее десятилетие, однако серьезных ролей не получала.
Похоже, актерская карьера Софии Копполы закончилась, не успев начаться. Когда Вайнона Райдер отказалась от участия в третьем фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", режиссер взял на роль свою дочь. Хотя третья часть оскароносной серии фильмов не смогла сравниться с первыми двумя, особое внимание привлекла игра Копполы. Ее даже обвинили в том, что она чуть не испортила кинокартину. Однако София подтвердила свои способности в других областях и стала известным режиссером.
Джейден Смит снялся в фильме "В погоне за счастьем" вместе со своим отцом Уиллом Смитом, затем был "Каратэ-пацан", и снова дуэт с отцом в фильме "После нашей эры" (12% на Rotten Tomatoes). Эта работа стала большим провалом: критики писали, что Джейден "играет с лицом, как у побитого бомжа".
Уилл Смит выразил сожаление и написал, что сын взял на себя удар за провал фильма, а фанаты и пресса были абсолютно злобными. После этого Джейден взял длительный перерыв в актерской деятельности и теперь сосредоточен на музыке.
В 90-е и начале 2000-х казалось, что Майк Майерс не может ошибаться. Придя к славе благодаря "Миру Уэйна" и комедиям "Остин Пауэрс", Майерс озвучил главного героя в "Шреке" и стал известен целому поколению. Но после "Шрека" его карьера резко пошла на спад: третий "Остин Пауэрс" заметно уступал первым двум, а затем он снялся в главной роли в фильме "Кот" (10% на Rotten Tomatoes). Персонаж Майерса был скорее жутким, чем забавным, а сам фильм практически не имел сюжета.
Гвоздем в крышку гроба карьеры Майерса стал фильм "Секс-гуру" (13% на Rotten Tomatoes). Кинокритик Роджер Эберт написал: "Майерс сделал несколько смешных фильмов, но такой фильм мог написать на стенах туалета только зеленый юнец". Язвительная рецензия совпала с мнением большинства зрителей. Майерс надолго покинул Голливуда и с тех пор не снимался в главных ролях.
У коллеги Майерса по "Миру Уэйна" Дэны Карви произошла похожая ситуация. Но ни один из провалов Майерса не сравнится с фильмом Карви "Мастер перевоплощения", получившим на Rotten Tomatoes всего 1%. Роджер Эберт назвал комедию "отчаянным просчетом" и сравнил ее с "гостем на вечеринке, который думает, что он смешной, но ошибается".
Хотя Карви утверждал, что забросил карьеру ради своих детей, в этом явно замешан "Мастер перевоплощения".
"Бэтмен и Робин" был настолько плохо принят (11% на Rotten Tomatoes), что режиссер Джоэл Шумахер даже извинился за свой фильм. Но главной жертвой стал не Шумахер и не Джордж Клуни, а Алисия Сильверстоун, сыгравшая роль Бэтгерл.
Сильверстоун прославилась благодаря "Бестолковым", а за роль Бэтгерл получила приз в номинации "Худшая женская роль второго плана". Еще одной неудачей стал фильм "Лишний багаж". Также актрису стали критиковать в прессе из-за лишнего веса. Как признавалась сама Алисия, стресс на долгое время отбил у нее желание заниматься актерством.
После экранизации романов "Сумерки" Тейлор Лотнер купался в славе. Пусть ему и не хватало оскароносных способностей, но голливудским сердцеедом Тейлор успел стать. И тут случилась "Погоня". Рецензия на фильм в New York Times называлась "По крайней мере, он качает пресс". Критик сравнил Лотнера с "продвинутым роботом, имитирующим человеческую речь без эмоций".
И если у актера была хоть какая-то надежда, то фильм "Одноклассники 2" развеял все мечты. Комедия получила 8 номинаций на антипремию "Золотая малина".
Популярность пришла к Рэйчел Ли Кук после исполнения роли Лейни Боггс в фильме "Это все она". А следующая картина "Джози и кошечки" потерпела фиаско. Сама Кук говорила, что после провала ей перестали предлагать хорошие роли. Актриса перешла на телевидение, но и тут ее слава стала гаснуть.
У нас есть еще одна история о неудавшемся подростковом идоле, на этот раз о Тейлоре Китче, который наиболее известен по сериалу "Огни ночной пятницы". Главная роль в фильме "Джон Картер" сулила успех, но боевик с треском провалился в США. Следующая картина "Морской бой" тоже не стала хитом. И хотя Тейлор продолжает работать в Голливуде, его шансы стать звездой блокбастеров потеряны.
В начале 2000-х светская львица и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон решила попробовать себя на актерском поприще. Она снялась в таких подростковх драмах, как "Вероника Марс" и "Одинокие сердца". Затем был "Дом восковых фигур" (28% на Rotten Tomatoes). Хилтон победила в категории "Худшая актриса второго плана". Также она удостоилась антипремии "Золотая малина" за работу в "Красавице и уродине" (6% на Rotten Tomatoes).
Аналогичную попытку сделать карьеру в Голливуде предпринял бывший баскетболист Шакил О’Нил. Роль в "Азартной игре" принесла ему "Золотую малину". Однако Шак не остановился на достигнутом, снявшись в семейном фильме и кассовой бомбе "Джинна вызывали?". А супергеройская лента "Сталь" получила всего 12% на Rotten Tomatoes и стала последней каплей в неуверенной кинокарьере О’Нила. Позже режиссер признал, что Шак "не актер" и не стоило брать его на роль.
Мэрайя Кэри перешла от пения к актерской игре в драме "Блеск" в 2001 году. Фильм оказался крайне неудачным, получив всего 6% на Rotten Tomatoes и заработав 5,2 млн долларов при бюджете в 22 млн. Один из критиков заявил, что у Кэри "актерский диапазон как у попугая". После такого провала Virgin Records исключила Мэрайю из своего лейбла. Кэри вернулась на музыкальный олимп, но стало ясно, что кинозвездой ей не стать.
Эдди Мерфи добился головокружительного успеха в 80-е и 90-е годы. Началом завершения карьеры стал фильм 2002 года "Приключения Плуто Нэша" (5% на Rotten Tomatoes). Variety назвал фильм "непродуманным и дорогостоящим проектом": при бюджете в 100 млн долларов он собрал чуть более 7 млн и стал одним из самых громких провалов всех времен.
Казалось, с франшизой "Шрек", фильмами "Дежурный папа", "Особняк с привидениями", а также с номинированной на премию ролью в "Девушках мечты", Мерфи сможет пережить практически беспрецедентный крах Плуто Нэша. Но "Уловки Норбита" (9% на Rotten Tomatoes) практически положили конец его карьере. Актер жаловался, что все его работы в 2000-е были "дерьмовыми", и это заставило его сделать длительный перерыв в работе.
Напоследок вернемся к старой школе: Грета Гарбо в фильме "Двуликая женщина". После выхода картины Гарбо получила худшие отзывы в своей карьере. Неудачная и пустяковая комедия стала последней работой талантливой актрисы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма 1941 года составляет 30%, причем современные критики относятся к комедийной роли Греты более доброжелательно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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он о другой Асмус , которая лохматкой светила в пересъемке "а зори здесь тихие"