14 ролей, которые разрушили карьеру некогда перспективных актеров

Джейден Смит снялся в фильме "В погоне за счастьем" вместе со своим отцом Уиллом Смитом, затем был "Каратэ-пацан", и снова дуэт с отцом в фильме "После нашей эры" (12% на Rotten Tomatoes). Эта работа стала большим провалом: критики писали, что Джейден "играет с лицом, как у побитого бомжа".

Уилл Смит выразил сожаление и написал, что сын взял на себя удар за провал фильма, а фанаты и пресса были абсолютно злобными. После этого Джейден взял длительный перерыв в актерской деятельности и теперь сосредоточен на музыке.