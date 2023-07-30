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10 впечатляющих искусственных островов, которые расширили границы стран, став их достопримечательностью

10 впечатляющих искусственных островов, которые расширили границы стран, став их достопримечательностью

Автор:
30 июля 2023 12:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   искусственный   красота   остров   фото   
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Что делать, если карта мира уже исписана именами первооткрывателей? И что делать, если население маленькой страны стало слишком велико, но земли окружены водой? Человечество нашло ответы на эти вопросы и занялось созданием искусственных островов, помогая тем самым не только людям, но и животным.

За этими грандиозными проектами стоят либо вынуждающие обстоятельства, либо амбициозные люди, вооружённые наукой и деньгами. Иногда сложно представить, насколько далеко зашёл человеческий прогресс, но, увидев его результат своими глазами, остаётся только удивиться.


Флеволанд, Нидерланды

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Флеволанд — самая молодая провинция в Нидерландах. Крупное наводнение 1916 года вынудило принять решение осушить часть залива Северного моря. После постройки дамбы образовалось мелкое пресноводное озеро Эйсселмер, которое осушили в 1975 году и на его месте возвели провинцию. В результате строительства другой дамбы были созданы озёра Маркермер и Эйсселмер. На сегодняшний день население острова составляет почти 400 тысяч человек.


Остров Нотр-Дам, Канада

Остров в Монреале был построен на реке Святого Лаврентия, для него использовался грунт, накопленный при строительстве метро. История возведения начинается с подготовки ко Всемирной выставке 1967 года в честь столетия Канадской конфедерации. В выставке приняли участие 62 страны. На данный момент его продолжают использовать в качестве озеленённого пространства для проведения выставок и мероприятий.


Остров фламинго, ЮАР

Остров Камферс Дам в форме буквы «S» был построен в 2006 году по инициативе орнитолога Марка Андерсона с целью сохранить сокращающуюся популяцию фламинго.


Пеберхольм, Дания

Искусственный остров был возведён с целью установить мост, соединяющий Данию и Швецию. Пеберхольм защищён строгими законами. Посещение острова за пределами дороги могут осуществлять только биологи и только раз в год, чтобы следить за экологическим состоянием территории.


Симакао, Сингапур

Одна из самых маленьких и продвинутых стран в мире занята крупным проектом: созданием благоустроенного острова из твёрдых бытовых отходов. Площадь острова, при удачном завершении плана, будет равна 654 футбольным полям. Окончание работ — приблизительно 2040 год. Ждём!


Пальмовые острова, ОАЭ

Архипелаг искусственных островов находится в эмирате Дубай. Это произведение искусства, показывающее, на что способны наука и прогресс и, конечно, деньги. Огромную площадь островов занимают как жилые постройки, так и объекты развлечений и отдыха. Правда, за этой величественной постройкой скрываются некоторые экологические проблемы, но и к их решению подходят ответственно.


THUMS, США

Думаете перед вами обычный остров с жилыми домами и пальмами? Заблуждаетесь, потому что это всего лишь декорации. На самом деле это один из нефтяных островов (всего их четыре), а «обычный» вид намеренно создан для того, чтобы оставлять благоприятное впечатление от тихоокеанского побережья.


Жемчужина Катара

Искусственный остров (вид со спутника, 2017) спроектирован в виде подвески с тремя жемчужинами, каждая из которых является лагуной. Это первая земля в Катаре, где иностранные граждане могут приобретать собственность. Жемчужина привлекает туристов не только роскошными отелями и услугами, но и культурной составляющей досуга. На острове открыт музей современного искусства, музей шейха Фейсала, а любители аутентичности охотно посещают этнографическую деревню.


Международный аэропорт Кансай, Япония

Этот аэропорт — пример высокотехнологичной архитектуры Ренцо Пьяно. Он возведён на искусственном острове в Осакском заливе. Протяжённость терминала составляет 1,8 км — самый длинный на данный момент.


Литл Айленд, Нью-Йорк

Самый необычный урбанистический парк, который держится над Гудзоном на 280 железобетонных сваях. Дизайнер Томас Хезервик спланировал его так, чтобы даже с пешеходных дорожек открывалась потрясающая панорама Манхэттена и реки. Парк украшен разнообразными и уникальными видами растений, смотровыми площадками и дорожками, но главное место занимает небольшой амфитеатр, в котором проходят концерты и выставки.

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Метки: в мире   интересно   искусственный   красота   остров   фото   
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