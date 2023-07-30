10 впечатляющих искусственных островов, которые расширили границы стран, став их достопримечательностью

Думаете перед вами обычный остров с жилыми домами и пальмами? Заблуждаетесь, потому что это всего лишь декорации. На самом деле это один из нефтяных островов (всего их четыре), а «обычный» вид намеренно создан для того, чтобы оставлять благоприятное впечатление от тихоокеанского побережья.

Жемчужина Катара