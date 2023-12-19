FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15491 пост • 1697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Новый тренд интернета: спа-процедуры для домашних любимцев

Новый тренд интернета: спа-процедуры для домашних любимцев

Автор:
19 декабря 2023 20:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   кот   любимец   милота   собака   
1085
1
6

На самом деле такие милые вечера может устроить для своего питомца каждый, у кого есть свободное время и подходящий по темпераменту любимец.

В социальных сетях стали популярны милые видео, на которых домашним животным устраивают настоящие спа-процедуры. Некоторые из них простые. Например, на этом видео просто моют котика. Очень нежно и бережно.

А есть видео, где животным устраивают настоящий спа-салон. Этого телёнка не просто помыли с профессиональным шампунем. Ему обработали копыта, намазали их маслом, расчесали бровки, сделали массаж соком фруктов. Во время процедур малыш снул, а его укутали полтенцем.

Этой собачке устроили день красоты, помыв её средствами от Шанель и сделав массаж.

Ролики с животными, которым делают массаж, накладывают маски, зажигают для них свечи и готовят ванну невероятно популярны в TikTok и на других платформах. Все эти ролики входят в сегмент ASMR-видео.

ASMR - это расслабляющие ролики, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Они отличаются спокойной музыкой, незатейливым сюжетом и созданы для того, чтобы расслабить сознание. У кого это получится лучше, как не у братьев наших меньших?

Ролики со спа-процедурами набирают миллионы просмотров и тысячи лайков. Люди со всего мира снимают ролики со своими питомцами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   кот   любимец   милота   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Григорий 2 часа назад
маску на шерсть накладывать это топ))) если в голове воробушки живут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
skorpin Час назад
Вот спа процедуры
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129k
parallax Час назад
Лучше бы детей завели и не было бы времени заниматься дурью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай Час назад
Я как то помыл кота, а он мне нассал в разобраный нотбук... Он конечно потом поехал к ветеринару на одну процедуру, но мыть я его больше не буду на всякий случай)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Набирающие популярность в сообществах
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с ними случилось
Часы вернулись к владельцу спустя 67 лет. Все это время они были в воде. И вот что с...
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Попахивает пропагандой

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#люди#ДТП#фильм#Россия#подборка#забавно#кот
#интересно#автомобили#Юмор#факты#аварии#Автовсячина#кино#история#конфликт#инцидент
#в мире#животные#интересное#Прикол#авто аварии#Ynews#Китай#кошка#драка#дети
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец "Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе "Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в... Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой

На что жалуетесь?

Вернуться