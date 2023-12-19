Новый тренд интернета: спа-процедуры для домашних любимцев

На самом деле такие милые вечера может устроить для своего питомца каждый, у кого есть свободное время и подходящий по темпераменту любимец.
В социальных сетях стали популярны милые видео, на которых домашним животным устраивают настоящие спа-процедуры. Некоторые из них простые. Например, на этом видео просто моют котика. Очень нежно и бережно.
Источник:
А есть видео, где животным устраивают настоящий спа-салон. Этого телёнка не просто помыли с профессиональным шампунем. Ему обработали копыта, намазали их маслом, расчесали бровки, сделали массаж соком фруктов. Во время процедур малыш снул, а его укутали полтенцем.
Источник:
Этой собачке устроили день красоты, помыв её средствами от Шанель и сделав массаж.
Источник:
Ролики с животными, которым делают массаж, накладывают маски, зажигают для них свечи и готовят ванну невероятно популярны в TikTok и на других платформах. Все эти ролики входят в сегмент ASMR-видео.
Источник:
ASMR - это расслабляющие ролики, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Они отличаются спокойной музыкой, незатейливым сюжетом и созданы для того, чтобы расслабить сознание. У кого это получится лучше, как не у братьев наших меньших?
Источник:
Ролики со спа-процедурами набирают миллионы просмотров и тысячи лайков. Люди со всего мира снимают ролики со своими питомцами.
Источник:
Источник:
- Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы
- Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином
- "Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе
- Компьютерное кресло с дополнительным местом для питомцев
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине