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Мужчина съел ленточных червей ради просмотров

Мужчина съел ленточных червей ради просмотров

Автор:
10 октября 2023 08:41
Сообщество : Еда
Метки: Рыбак   заражение   ленточный червь   окунь   паразит   эксперимент   
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Блогер из Лос-Анджелеса поверг пользователей соцсети в шок, рассказав, что намеренно съел ленточных червей ради просмотров и популярности. На рыбалке Николас Кратка поймал окуня. Когда он разделывал улов, то увидел, что рыба изъедена паразитами.

23-летнему американцу стало интересно, что же с ним станет, если он съест рыбу и паразитов. От слов он перешел к действиям. Спустя некоторое время Кратка почувствовал недомогание и поспешил к врачу. Своим опытом он поделился в ролике, который уже собрал 9 млн просмотров.



"Я думал, что буду жить по-прежнему. А на самом деле мой желудок начал меня убивать. Когда я обратился к врачу, он сказал, что существует большая вероятность распространения червей на глаза и мозг, что убьет меня, если я не приму срочных мер", - поделился экспериментатор.

По словам Николаса, ему дали лекарство от ленточных червей и отправили домой. Уже через неделю неприятные симптомы исчезли.

"Я - идиот, не буду врать. Это полностью моя вина. Если вы и извлечете из этого урок, то только один: не ешьте червей из окуня. Особенно из озер и прудов Флориды, где теплая среда", - подытожил автор.

Удивительно, но еще в викторианские времена появилась диета с помощью ленточных червей. Желающий избавиться от лишнего веса глотает таблетку, внутри которой находится яйцо ленточного червя. Паразит растет в вашем теле и питается тем, что вы едите.

Ленточные черви могут прикрепляться к различным органам пищеварительного тракта и наносить серьезный ущерб.

При этом наблюдаются следующие симптомы:

диарея

боль в животе

тошнота

слабость

высокая температура

Также возможны бактериальные инфекции, неврологические проблемы и даже смерть.

Заражение происходит при попадании в организм яиц или личинок глистов при контакте с загрязненными поверхностями, а также при потреблении сырой воды или необработанной пищи. Некоторые виды паразитов можно подхватить от домашних животных, но это случается редко.

К счастью, большинство глистных инвазий поддаются лечению антибиотиками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рыбак   заражение   ленточный червь   окунь   паразит   эксперимент   
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26  комментариев
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11k
Dmitry Час назад
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35k
АнтонПолднев 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Богата земля идиотами.
ну хоть признался что дурачок.
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4k
ProstoBoBka 36 минут назад
Он бы еще прыгнул с 30 этажа без парашюта, чтобы просмотры поднять! Скоро может такой идиот появиться!
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11k
kaboza 38 минут назад
в южном парке с такими едалом сниматься годно.
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189k
Men In Black 45 минут назад
Дал совет, не есть ленточных червей ? Можно подумать что еще найдется хоть один идиот, кто сделает это.
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76k
Viktor 49 минут назад
Ага, один в Австралии на спор съел слизняка, 8 лет отмучался (замучил родных) и досвидос!

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5k
Babangdida 55 минут назад
Сказочный El Bajon!
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1k
DDM 59 минут назад
На самом деле это не первые опыты на себе. Русский ученый, паразитолог Федор Талызин в процессе изучения кишечнополостных паразитов, заразил себя бычьим цепнем, а потом вели дневник много лет.
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7k
perekrestok Час назад
так скоро ноги и руки начнут отрезать ради инстаграма. Хорошо что это обратно не отыгрывается.
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48k
Aleksandr Час назад
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7k
MPEG-8 Час назад
Странно, почему ещё в штатах с их прецедентном праве нет закона, что нельзя есть ленточных червей без их согласия, непорядок.
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4k
Lexx Час назад
---мой желудок начал меня убивать---
Причём тут желудок, глисты в кишках живут.
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5k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, в следующий раз он цианистый калий съест в эфире.
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
И ты идиот, и те, кто тебя смотрит...
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3k
kca-opa 2 часа назад
Хрень какая-то, бычий цепень не живёт в хладнокровных, солитёр, который ленточный в рыбах, не живёт в теплокровных, можно и рыбу жрать, да и самого глиста, безопасно, но это к китайцам или ещё к каким любителям, да и заражаются им донные рыбы, у нас лещи, а совсем не окуни
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716
Jlav 2 часа назад
Лучше бы мозги съел ну или прикупил...
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15k
Александр 2 часа назад
Интересно, "просмотры" окупили расходы на медицину?
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