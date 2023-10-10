Мужчина съел ленточных червей ради просмотров

"Я думал, что буду жить по-прежнему. А на самом деле мой желудок начал меня убивать. Когда я обратился к врачу, он сказал, что существует большая вероятность распространения червей на глаза и мозг, что убьет меня, если я не приму срочных мер", - поделился экспериментатор.

По словам Николаса, ему дали лекарство от ленточных червей и отправили домой. Уже через неделю неприятные симптомы исчезли.