Мужчина съел ленточных червей ради просмотров

Блогер из Лос-Анджелеса поверг пользователей соцсети в шок, рассказав, что намеренно съел ленточных червей ради просмотров и популярности. На рыбалке Николас Кратка поймал окуня. Когда он разделывал улов, то увидел, что рыба изъедена паразитами.
23-летнему американцу стало интересно, что же с ним станет, если он съест рыбу и паразитов. От слов он перешел к действиям. Спустя некоторое время Кратка почувствовал недомогание и поспешил к врачу. Своим опытом он поделился в ролике, который уже собрал 9 млн просмотров.
"Я думал, что буду жить по-прежнему. А на самом деле мой желудок начал меня убивать. Когда я обратился к врачу, он сказал, что существует большая вероятность распространения червей на глаза и мозг, что убьет меня, если я не приму срочных мер", - поделился экспериментатор.
По словам Николаса, ему дали лекарство от ленточных червей и отправили домой. Уже через неделю неприятные симптомы исчезли.
"Я - идиот, не буду врать. Это полностью моя вина. Если вы и извлечете из этого урок, то только один: не ешьте червей из окуня. Особенно из озер и прудов Флориды, где теплая среда", - подытожил автор.
Удивительно, но еще в викторианские времена появилась диета с помощью ленточных червей. Желающий избавиться от лишнего веса глотает таблетку, внутри которой находится яйцо ленточного червя. Паразит растет в вашем теле и питается тем, что вы едите.
Ленточные черви могут прикрепляться к различным органам пищеварительного тракта и наносить серьезный ущерб.
При этом наблюдаются следующие симптомы:
диарея
боль в животе
тошнота
слабость
высокая температура
Также возможны бактериальные инфекции, неврологические проблемы и даже смерть.
Заражение происходит при попадании в организм яиц или личинок глистов при контакте с загрязненными поверхностями, а также при потреблении сырой воды или необработанной пищи. Некоторые виды паразитов можно подхватить от домашних животных, но это случается редко.
К счастью, большинство глистных инвазий поддаются лечению антибиотиками.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну хоть признался что дурачок.
Причём тут желудок, глисты в кишках живут.