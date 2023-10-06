В российских сосисках нашли африканскую чуму свиней

Предприятие «Владимирский стандарт» выпустило сосиски «Баварские». И они попали в продажу в Элисту. Их взяли на проверку специалисты и выявили геном вируса африканской чумы свиней.

Это заболевание характеризуется:

Лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное умирает в течение пяти дней. Замороженное мясо остаётся источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести огромный ущерб сельскому хозяйству.

Так что пугаться преждевременно, для людей вирус не опасен. Ну разве что понос прихватит, да и то не факт. А вот к производителю сосисок наверняка будут вопросы.