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В российских сосисках нашли африканскую чуму свиней

В российских сосисках нашли африканскую чуму свиней

Автор:
06 октября 2023 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   африканская чума свиней   баварские   вирус   заражение   калмыкия   магазин   сосиски   элиста   
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Эти «деликатесы» были в одном из магазинов Калмыкии.

Предприятие «Владимирский стандарт» выпустило сосиски «Баварские». И они попали в продажу в Элисту. Их взяли на проверку специалисты и выявили геном вируса африканской чумы свиней.

Это заболевание характеризуется:

Лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное умирает в течение пяти дней. Замороженное мясо остаётся источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести огромный ущерб сельскому хозяйству.

Так что пугаться преждевременно, для людей вирус не опасен. Ну разве что понос прихватит, да и то не факт. А вот к производителю сосисок наверняка будут вопросы.

Партию «Баварских» изъяли, в магазине ввели карантин. О других случаях выявления вируса по всей России пока не слышно.

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Метки: Видео   африканская чума свиней   баварские   вирус   заражение   калмыкия   магазин   сосиски   элиста   
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3  комментария
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18k
Shtoppi 47 минут назад
совсем не удивительно, при нынешних тенденциях погони производителей за прибылью в ущерб качеству.
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21k
Davy Jones 9 минут назад
В продуктах категории В и мяса то следы, а в этих следах следы АЧС, фигняяя
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 15 минут назад
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August

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