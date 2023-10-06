В российских сосисках нашли африканскую чуму свиней

Эти «деликатесы» были в одном из магазинов Калмыкии.
Предприятие «Владимирский стандарт» выпустило сосиски «Баварские». И они попали в продажу в Элисту. Их взяли на проверку специалисты и выявили геном вируса африканской чумы свиней.
Это заболевание характеризуется:
Лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Заболевшее животное умирает в течение пяти дней. Замороженное мясо остаётся источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести огромный ущерб сельскому хозяйству.
Так что пугаться преждевременно, для людей вирус не опасен. Ну разве что понос прихватит, да и то не факт. А вот к производителю сосисок наверняка будут вопросы.
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Партию «Баварских» изъяли, в магазине ввели карантин. О других случаях выявления вируса по всей России пока не слышно.
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