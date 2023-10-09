Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября

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Знаете, что тяжелее первого понедельника октября? Только второй понедельник октября! Пост демотивации, нытья и шуток из этих ваших интернетов.
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Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
(И.Гром)
Хотя горилки СТАКАН мог ивыпить.
Потом спасибо скажешь. :)