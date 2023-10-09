Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября

Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 октября

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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября