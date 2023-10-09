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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 октября

Автор:
09 октября 2023 19:19
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4975
20
Знаете, что тяжелее первого понедельника октября? Только второй понедельник октября! Пост демотивации, нытья и шуток из этих ваших интернетов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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16  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
Александр Долматов 7 минут назад
Так уже объяснили
Ссылка youtu.be
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5k
Elena Ki 18 минут назад
Валентямаи - это что? Неужели Валентина Матвиена?

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
(И.Гром)
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
2.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Хачик Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
doker Полчаса назад
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4k
Alexbux1 43 минуты назад
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Это точно девушка?
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35k
АнтонПолднев 50 минут назад
Ну кошки понятно. А бабку она зачем завела?

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47
Ксения Лукашенкова-Денисова 50 минут назад
Этот Новый год будет таким: 2 шампанского,2 вина,2 водки,ящик пива. Количество человек:1. Я.
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2k
Digektor Час назад
Всё реже и реже становится смешно... Абсолютли!
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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