Мистическая пустошь Касл-Рок Бэдлендс

Эти известняковые образования, от величественных силуэтов которых веет древностью и немного – мистикой, возвышаются над прериями Канзаса.
Касл-Рок, который на протяжении веков служил памятником для коренных американцев и европейских поселенцев, возвышается больше чем на 20 метров над пологими прериями западного Канзаса. Это всё, что осталось после эрозии от дна Западного внутреннего морского пути мелового периода.
Этот особый слой горной породы известен как мел Ниобрара. Он сформирован микроскопическими организмами, населявшими мелководный морской путь. В геологическом образовании также находят окаменелости из моря. Это гигантские моллюски, летающие рептилии и мозазавры.
Мел очень хрупок. В 2001 году большая часть самого высокого и такого величественного шпиля упала после грозы, сократив общую высоту почти вполовину. От четвёртого шпиля остался лишь скол. Ветер и дождь, сформировавшие это геологическое чудо, сегодня выступают его разрушителями. А влияние человека, к сожалению, только ускорило этот процесс.
К югу от Касл-Рока находятся Пустоши Касл-Рока. Они состоят из крутых расщелин и нагромождений, спускающихся с большого хребта. Системы очень хрупкие: в 1998 году одна из них, известная как Кобра-Рок, обрушилась. Как и Касл-Рок и близлежащие скалы, они состоят из мела и сланца Ниобрара.
Расщелины служат убежищем для нескольких видов мелких растений и животных. Вершины также служат площадками для гнездования местных птиц, таких как большие рогатые совы, ястребы и пустельги. Летом здесь можно увидеть ящериц, деловито шныряющих из норы в нору, оленей-мулов, антилоп, койотов, кенгуровых крыс, чернохвостых зайцев и луговых собачек. Удалённость местности от цивилизации позволяет посетителям почувствовать себя первопроходцами и ощутить медленно ускользающее дыхание древности.
Источник:
Источник:
- О чём молчат «Уста истины»?
- Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок
- Школьный конкурс по облизыванию учениками пальцев ног одноклассников вызвал скандал в США
- В США похоронили мужчину, который находился в морге с 1895 года
- Эволюция безоара: от волшебного средства до серьёзной болезни