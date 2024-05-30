Мистическая пустошь Касл-Рок Бэдлендс

К югу от Касл-Рока находятся Пустоши Касл-Рока. Они состоят из крутых расщелин и нагромождений, спускающихся с большого хребта. Системы очень хрупкие: в 1998 году одна из них, известная как Кобра-Рок, обрушилась. Как и Касл-Рок и близлежащие скалы, они состоят из мела и сланца Ниобрара.