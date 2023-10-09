В Краснодаре женщина успела спасти девочек от мигранта, предлагавшего им покататься на пони

Девочки рассказали, что незнакомец говорил невнятно, но просил куда-то с ними пойти.

Автор видео сообщила, что инцидент произошёл 7 октября около школы искусств. около школы искусств на Энке:

"Заметила подозрительного гастарбайтера, который приставал к девочкам, сидевшим в домике.

До этого момента, как оказалось, он предлагал девочке-подростку (лет 15-ти), покататься на пони и даже заплатил за неё, но девчушка по весу не подошла. Он ещё ко многим детям подходил. Кого-то даже трогал невзначай.

Кстати, на площадке было полном взрослых: мам, бабушек и даже пап. Но никто на него внимания не обращал. Родители, будьте бдительны! Тут рядом миграционный центр и по площадкам ходят непонятные личности. Берегите детей!" - предупреждает бдительная женщина.

Кстати, это не первый похожий случай в Краснодаре. Ранее еще один "иностранный специалист" с расстёгнутой ширинкой отвёл в сторону двух девочек и пытался уговорить их на что-то нехорошее.