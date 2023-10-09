В Краснодаре женщина успела спасти девочек от мигранта, предлагавшего им покататься на пони

Взрослый мигрант уговаривал девочек пойти с ним, но что-то пошло не так.
Заметив, что "иностранный специалист" как-то слишком долго разговаривает с несовершеннолетними девочками на детской площадке, бдительная жительница Краснодара решительно направилась к нему.
Тот быстро засобирался и, подватив пакеты с добром, сбежал, заявив, что просто хотел спросить.
Девочки рассказали, что незнакомец говорил невнятно, но просил куда-то с ними пойти.
Автор видео сообщила, что инцидент произошёл 7 октября около школы искусств. около школы искусств на Энке:
"Заметила подозрительного гастарбайтера, который приставал к девочкам, сидевшим в домике.
До этого момента, как оказалось, он предлагал девочке-подростку (лет 15-ти), покататься на пони и даже заплатил за неё, но девчушка по весу не подошла. Он ещё ко многим детям подходил. Кого-то даже трогал невзначай.
Кстати, на площадке было полном взрослых: мам, бабушек и даже пап. Но никто на него внимания не обращал. Родители, будьте бдительны! Тут рядом миграционный центр и по площадкам ходят непонятные личности. Берегите детей!" - предупреждает бдительная женщина.
Кстати, это не первый похожий случай в Краснодаре. Ранее еще один "иностранный специалист" с расстёгнутой ширинкой отвёл в сторону двух девочек и пытался уговорить их на что-то нехорошее.
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Если бы не вмешательство двух неравнодушных женщин, как знать, чем бы обернулось это общение.
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