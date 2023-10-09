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В Краснодаре женщина успела спасти девочек от мигранта, предлагавшего им покататься на пони

В Краснодаре женщина успела спасти девочек от мигранта, предлагавшего им покататься на пони

Автор:
09 октября 2023 16:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   бдительность   гастарбайтер   дети   краснодар   мигрант   педофил   
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Взрослый мигрант уговаривал девочек пойти с ним, но что-то пошло не так.

Заметив, что "иностранный специалист" как-то слишком долго разговаривает с несовершеннолетними девочками на детской площадке, бдительная жительница Краснодара решительно направилась к нему.


Тот быстро засобирался и, подватив пакеты с добром, сбежал, заявив, что просто хотел спросить.



Девочки рассказали, что незнакомец говорил невнятно, но просил куда-то с ними пойти.


Автор видео сообщила, что инцидент произошёл 7 октября около школы искусств. около школы искусств на Энке:

"Заметила подозрительного гастарбайтера, который приставал к девочкам, сидевшим в домике.

До этого момента, как оказалось, он предлагал девочке-подростку (лет 15-ти), покататься на пони и даже заплатил за неё, но девчушка по весу не подошла. Он ещё ко многим детям подходил. Кого-то даже трогал невзначай.


Кстати, на площадке было полном взрослых: мам, бабушек и даже пап. Но никто на него внимания не обращал. Родители, будьте бдительны! Тут рядом миграционный центр и по площадкам ходят непонятные личности. Берегите детей!" - предупреждает бдительная женщина.


Кстати, это не первый похожий случай в Краснодаре. Ранее еще один "иностранный специалист" с расстёгнутой ширинкой отвёл в сторону двух девочек и пытался уговорить их на что-то нехорошее.


Если бы не вмешательство двух неравнодушных женщин, как знать, чем бы обернулось это общение.


Источник:

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Метки: Видео   бдительность   гастарбайтер   дети   краснодар   мигрант   педофил   
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5  комментариев
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23k
ЦСКА Час назад
Ну с расстегнутой "прорехой", прямой клиент ППСников! Нахера отпустили то?
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4k
Феликс Дзержинский 2 минуты назад
Данного иностранного специалиста, нужно срочно прокатить на страпоне, чтобы ему не хотелось катать детей на пони.
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1k
Руслана Тарасова 50 минут назад
Возмущает не сам этот факт, а то , что чуркобесов НЕ бояться это делать,! Почему не бояться , ответ до изумления прост - придет в местные органы власти глава диаспоры и всегда (!) всё порешает в пользу "уважаемого Чуркобеса". И они это знают, поэтому и творят подобное. Виноваты в данной ситуации по моему мнению, только местные власти. Я на подобных животных насмотрелись живя в Подмосковье, там не раз бывало подобное, когда животное вдруг оказывалась невиновно. Если эти мрази знают, хоть на десять процентов, что их накажут власти , они никогда бы не творили подобного.
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