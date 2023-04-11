"Общество должно быть ограждено от таких людей": отец едва не похищенной малышки прокомментировал ситуацию

Мужчина оказался курьером. Билета в детский центр у него, как выяснилось не было. И как он оказался среди детей, почему находился там - это уже, конечно, вопрос к администрации "Атмосферы". Сам он заявил, что он якобы хотел познакомиться с женщиной, которая пришла в батутный центр со своей малолетней дочерью, но в игровой просто перепутал детей и стал играть с другой девочкой.





Отец трехлетней малышки в эти объяснения не верит, зато полиция действия мужчины расценила как мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ), и после 10-дневного ареста несостоявшийся похититель отпущен на свободу.





Тарасов считает, что этого делать было нельзя. От таких людей общество нужно ограждать - уверен он.