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"Общество должно быть ограждено от таких людей": отец едва не похищенной малышки прокомментировал ситуацию

"Общество должно быть ограждено от таких людей": отец едва не похищенной малышки прокомментировал ситуацию

Автор:
11 апреля 2023 20:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: административный арест   батутный центр   видео   дети   педофил   похищение ребенка   хулиганство   
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Совсем недавно из детского развлекательного центра в Москве мужчина едва не украл ребёнка. Хорошо, что рядом был отец этой трехлетней малышки, снявший на видео поведение незнакомца. Недопохитителя сдали на руки полиции, но прошло 10 дней - и он снова на свободе после административного ареста. Георгий Тарасов удивлён и раздосадован: разве таких людей не стоит наказывать более серьезно?

Георгий Тарасов, отец девочки, не сразу понял, что это за мужчина, который возится с его дочерью. Подумал, что тот детский инструктор. Однако на незнакомце не было форменной одежды, и Тарасов напрягся. А потом стал снимать поведение мужчины на камеру телефона.


Конечно, ему было нелегко сдерживать себя, но иначе у Тарасова не было бы доказательств вины мужчины. "Конечно, мне хотелось его ушатать там. Но я понял, что это за человек, предупредил всех вообще вокруг: всех инструкторов, из администрации, это всё было параллельно. И я не отлучался ни на секунду от ребёнка. Я был рядом, взял старшего инструктора, которого приставил к дочке, и сказал, чтобы просто ни на миллиметр от них не отходил", - поясняет свои действия Тарасов.


Когда мужчина захотел уйти с девочкой, предложив ей "поискать маму", отец ребёнка вместе с инструктором вызвал полицию, и стражи порядка получили видеодоказательства неадекватного поведения посетителя.


Мужчина оказался курьером. Билета в детский центр у него, как выяснилось не было. И как он оказался среди детей, почему находился там - это уже, конечно, вопрос к администрации "Атмосферы". Сам он заявил, что он якобы хотел познакомиться с женщиной, которая пришла в батутный центр со своей малолетней дочерью, но в игровой просто перепутал детей и стал играть с другой девочкой.


Отец трехлетней малышки в эти объяснения не верит, зато полиция действия мужчины расценила как мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ), и после 10-дневного ареста несостоявшийся похититель отпущен на свободу.


Тарасов считает, что этого делать было нельзя. От таких людей общество нужно ограждать - уверен он.


Отец девочки будет продолжать добиваться возбуждения уголовного дела в отношении курьера, и если вину того все-таки докажут, ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Источник:

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Метки: административный арест   батутный центр   видео   дети   педофил   похищение ребенка   хулиганство   
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5  комментариев
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Alexander 44 минуты назад
"Как убьют, так приходите", когда мужика посадили на хороший срок за то что с девочкой рядом посидел, я немного не понял за что, но в данной ситуации налицо попытка похищения и еще много чего, какого хрена полицаи не работают? им резонанс нужен как в тех случаях когда детей крали, насиловали и убивали? а они потом в лучшем случае кого то ловили? мужик за них всю работу сделал и доказухи наснимал, и то не хотят работать, уроды, нет слов.
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9k
Dabus 5 минут назад
Ну вообще, мужики вполне могу вести себя как полные мудни. Могут действительно и перепутать и вообще не подумать как это выглядит. Я думаю что, если он доказал своё условное алиби, показал женщину с которой планировал встретиться, показал что её ребёнок тоже похож как две капли воды на эту девочку, опросили саму женщину которая всё подтвердила ... то я думаю что опера просто сказали ему что он "тупой мудила", что бы больше на глаза им не попадался и выпнули его из околотка нахрен, под подписку. Возможно, сгоняли к нему домой и проверили его компы и планшеты на наличие фото/видео по теме. И если ничего не нашли, то алиби "тупого мудилы" только этим подтвердилось.
Ну а разгневанный батя пытается посадить, возможно простого тупаря-работягу на целых 5-12 лет.
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5k
Горожанин 38 минут назад
Это всё философия отчётов. Этим пронизаны государственные органы. Любое сложное дело - это время и людские ресурсы. А галочка - одна. Это не выгодно государственным органам. Прекрасные отчёты лучше делать на лабуде. Сложностей и работы минимум - а красоты отчётов максимум.
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Артур Будкин 42 минуты назад
следаки ваще охерели, не могли что ли наколдовать "дискредитацию", чтоб на 5 лет уехал....
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