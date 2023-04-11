"Общество должно быть ограждено от таких людей": отец едва не похищенной малышки прокомментировал ситуацию

Совсем недавно из детского развлекательного центра в Москве мужчина едва не украл ребёнка. Хорошо, что рядом был отец этой трехлетней малышки, снявший на видео поведение незнакомца. Недопохитителя сдали на руки полиции, но прошло 10 дней - и он снова на свободе после административного ареста. Георгий Тарасов удивлён и раздосадован: разве таких людей не стоит наказывать более серьезно?
Георгий Тарасов, отец девочки, не сразу понял, что это за мужчина, который возится с его дочерью. Подумал, что тот детский инструктор. Однако на незнакомце не было форменной одежды, и Тарасов напрягся. А потом стал снимать поведение мужчины на камеру телефона.
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Конечно, ему было нелегко сдерживать себя, но иначе у Тарасова не было бы доказательств вины мужчины. "Конечно, мне хотелось его ушатать там. Но я понял, что это за человек, предупредил всех вообще вокруг: всех инструкторов, из администрации, это всё было параллельно. И я не отлучался ни на секунду от ребёнка. Я был рядом, взял старшего инструктора, которого приставил к дочке, и сказал, чтобы просто ни на миллиметр от них не отходил", - поясняет свои действия Тарасов.
Когда мужчина захотел уйти с девочкой, предложив ей "поискать маму", отец ребёнка вместе с инструктором вызвал полицию, и стражи порядка получили видеодоказательства неадекватного поведения посетителя.
Мужчина оказался курьером. Билета в детский центр у него, как выяснилось не было. И как он оказался среди детей, почему находился там - это уже, конечно, вопрос к администрации "Атмосферы". Сам он заявил, что он якобы хотел познакомиться с женщиной, которая пришла в батутный центр со своей малолетней дочерью, но в игровой просто перепутал детей и стал играть с другой девочкой.
Отец трехлетней малышки в эти объяснения не верит, зато полиция действия мужчины расценила как мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ), и после 10-дневного ареста несостоявшийся похититель отпущен на свободу.
Тарасов считает, что этого делать было нельзя. От таких людей общество нужно ограждать - уверен он.
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Отец девочки будет продолжать добиваться возбуждения уголовного дела в отношении курьера, и если вину того все-таки докажут, ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».
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Ну а разгневанный батя пытается посадить, возможно простого тупаря-работягу на целых 5-12 лет.