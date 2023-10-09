Фабрика дроидов из LEGO

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Впечатляющая своими масштабами и детализаций фабрика дроидов из "Звездных войн", сделанная из конструктора LEGO. Фабрика радует глаз посетителей одного из магазинов игрушек в Индианаполисе, США.
Недостижимая мечта многих поклонников конструктора LEGO и фильмов «Звёздные войны».
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