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Фабрика дроидов из LEGO

Фабрика дроидов из LEGO

Автор:
09 октября 2023 10:52
Метки: Видео   дроиды   завод   звездные войны   интересно   лего   фабрика   
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Впечатляющая своими масштабами и детализаций фабрика дроидов из "Звездных войн", сделанная из конструктора LEGO. Фабрика радует глаз посетителей одного из магазинов игрушек в Индианаполисе, США.

Недостижимая мечта многих поклонников конструктора LEGO и фильмов «Звёздные войны».

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Метки: Видео   дроиды   завод   звездные войны   интересно   лего   фабрика   
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Василий Афиногенов Полчаса назад
Военное ЛЕГО для мужиков. Строю установку ГРАД из гомосячьих кубиков
(первые секунды ролика!)
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