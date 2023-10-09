Как живет и питается мужчина, который панически боится дотронуться до своей еды рукой

На фоне прогрессирующего обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у 34-летнего Джона Джуниора стала развиваться другая фобия — он не может прикасаться к еде из-за необъяснимого, буквально парализующего страха. По его словам, это физически невозможно, поскольку он думает, что умрет, если будет трогать еду руками.

Раньше житель британского Манчестера мог питаться с помощью привычных столовых приборов, но с той поры, как у него начало стремительно развиваться выше упомянутое расстройство, он понял, что вилка и ложка не обеспечат ему полную безопасность и не всегда спасут от непреднамеренного контакта с едой.

Джон утверждает, что прикоснуться к пище равносильно смерти, но он нашел выход и просто использует кухонные щипцы с длинными ручками. Раньше мужчина держал инструмент под рукой только дома, но пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по его состоянию. Теперь щипцы — постоянный аксессуар Джуниора, куда бы он ни отправлялся.



С помощью данного инструмента Джуниор ест любимые бутерброды и сэндвичи, салаты, блюда с гарнирами и даже суп. Со стороны поведение Джона людям кажется странным, но он привык к косым взглядам в свою сторону. Все, что его действительно беспокоит, — состояние здоровья и стремление выжить.