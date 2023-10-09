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Как живет и питается мужчина, который панически боится дотронуться до своей еды рукой

Как живет и питается мужчина, который панически боится дотронуться до своей еды рукой

Автор:
09 октября 2023 08:48
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   боится прикасаться к еде руками   люди   расстройства   удивительно   фобия   
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Каждый прием пищи оборачивается для англичанина настоящим испытанием из-за навязчивого страха дотронуться до еды.

На фоне прогрессирующего обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у 34-летнего Джона Джуниора стала развиваться другая фобия — он не может прикасаться к еде из-за необъяснимого, буквально парализующего страха. По его словам, это физически невозможно, поскольку он думает, что умрет, если будет трогать еду руками.


Раньше житель британского Манчестера мог питаться с помощью привычных столовых приборов, но с той поры, как у него начало стремительно развиваться выше упомянутое расстройство, он понял, что вилка и ложка не обеспечат ему полную безопасность и не всегда спасут от непреднамеренного контакта с едой.


Джон утверждает, что прикоснуться к пище равносильно смерти, но он нашел выход и просто использует кухонные щипцы с длинными ручками. Раньше мужчина держал инструмент под рукой только дома, но пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по его состоянию. Теперь щипцы — постоянный аксессуар Джуниора, куда бы он ни отправлялся.

С помощью данного инструмента Джуниор ест любимые бутерброды и сэндвичи, салаты, блюда с гарнирами и даже суп. Со стороны поведение Джона людям кажется странным, но он привык к косым взглядам в свою сторону. Все, что его действительно беспокоит, — состояние здоровья и стремление выжить.

«Люди смеются и показывают на меня пальцем, когда я обедаю. Я все понимаю, что это выглядит странно, но все же мне немного обидно», — признается мужчина в беседе .


Отправляясь в кафе или ресторан, Джон всегда возит с собой несколько пар щипцов, подходящих для разных блюд. Без них он уже не может представить свой поход куда-либо.


Обсессивно-компульсивное расстройство — распространенный вид расстройства личности, при котором человек зациклен на своих мыслях, поведении и состоянии, при этом он предпринимает постоянные попытки контролировать все, то представляет собой источник опасности. Состояние можно поддерживать в норме, а специалисты помогают людям с ОКР справляться с мыслями, которые не дают спокойно жить.

Причины возникновения расстройства неизвестны — в число факторов риска входит наследственность, сильные эмоциональные потрясения, низкий или высокий уровня серотонина в организме. Проблема может дать о себе знать в любом возрасте, но чаще всего проявляется с ранних лет. Как говорит сам Джон, ему поставили диагноз в 2013 году, когда ему было 24 года. В первое время он испытывал панический страх от прикосновения к курице, но потом его фобия распространилась на все пищевые продукты.


Терапия помогает преодолевать Джуниору особенно тяжелые этапы борьбы с ОКР, а щипцы позволяют справляться абсолютно с любой пищей и избегать угнетающих мыслей о смерти. Единственное, что не может покориться Джону, — пастуший пирог. Это традиционное блюдо британской кухни с начинкой из фарша, который постоянно рассыпается, из-за чего герою особенно тяжело насладиться вкусом пирога.


Раньше у Джуниора уходило много времени на самый обычный прием пищи, но постепенно он привык и стал ловко справляться с разными щипцами. Длинные ручки инструмента внушают доверие мужчине с ОКР — он чувствует себя в безопасности и точно уверен, что контакт с едой невозможен.

Чтобы преодолеть навязчивые мысли в повседневной жизни, Джон примкнул к сообществу людей с ОКР. Также он стал активно вести соцсети, где поддерживает людей с расстройством личности. Девиз мужчины: «Помните, если у вас ОКР, вы не одиноки». Несмотря на хейт и насмешки в свою сторону, неожиданно мужчина нашел поддержку в лице пользователей соцсетей. Многие поддержали Джона за его честность и открытость.

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Метки: Видео   Еда   боится прикасаться к еде руками   люди   расстройства   удивительно   фобия   
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10  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
легкая форма ОКР есть у многих , яркий пример - а выключил я газ (утюг,плиту..) или нет ? -закрыл я квартиру или нет..
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30k
Aqueronte 20 минут назад
Выглядит хуже чем просто есть ложкой.
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2k
Victor Полчаса назад
что-то по мордасе не видно, что он не доедает.
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94
ruslan d 53 минуты назад
Не вижу особой проблемы с таким девайсом )))
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13k
Djeff Час назад
Раньше таких из дурки не выпускали, теперь пиарят в соцсетях. Это просто очередной симптом ОКР как и у представителей ЛГБТ и прочих шизанутых...
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94
ruslan d Djeff 52 минуты назад
Так или иначе мы все с [мат] , присмотрись к себе )))
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94
ruslan d Djeff 44 минуты назад
Вот вот ))) Поверь ты тоже в клубе )))
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17k
banzai7 Час назад
При этом, похавать он явно любит. Хреново ему. Факт.
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4k
Еркен 2 часа назад
Я бы не стал смеяться, у нас в обществе гораздо больше людей с ОКР, мы просто не придаем значения некоторым их особенностям. У меня бывшая не могла дотронуться до ручки входной двери, а ее мать раскладывала по углам своей квартиры мыло. Насколько я понял многие ставят себе какие-то ограничения или правила, и вот так живут следуя своим же правилам. У меня например тоже есть "бзик" я не могу спокойно положить деньги, портмоне или смартфон на кухонный стол или любой другой стол где принимают пищу, даже если смартфон обработан санитайзером, просто считаю неприемлемым для себя.
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