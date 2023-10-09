Как живет и питается мужчина, который панически боится дотронуться до своей еды рукой

Каждый прием пищи оборачивается для англичанина настоящим испытанием из-за навязчивого страха дотронуться до еды.
На фоне прогрессирующего обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у 34-летнего Джона Джуниора стала развиваться другая фобия — он не может прикасаться к еде из-за необъяснимого, буквально парализующего страха. По его словам, это физически невозможно, поскольку он думает, что умрет, если будет трогать еду руками.
Раньше житель британского Манчестера мог питаться с помощью привычных столовых приборов, но с той поры, как у него начало стремительно развиваться выше упомянутое расстройство, он понял, что вилка и ложка не обеспечат ему полную безопасность и не всегда спасут от непреднамеренного контакта с едой.
Джон утверждает, что прикоснуться к пище равносильно смерти, но он нашел выход и просто использует кухонные щипцы с длинными ручками. Раньше мужчина держал инструмент под рукой только дома, но пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по его состоянию. Теперь щипцы — постоянный аксессуар Джуниора, куда бы он ни отправлялся.
С помощью данного инструмента Джуниор ест любимые бутерброды и сэндвичи, салаты, блюда с гарнирами и даже суп. Со стороны поведение Джона людям кажется странным, но он привык к косым взглядам в свою сторону. Все, что его действительно беспокоит, — состояние здоровья и стремление выжить.
«Люди смеются и показывают на меня пальцем, когда я обедаю. Я все понимаю, что это выглядит странно, но все же мне немного обидно», — признается мужчина в беседе .
Отправляясь в кафе или ресторан, Джон всегда возит с собой несколько пар щипцов, подходящих для разных блюд. Без них он уже не может представить свой поход куда-либо.
Обсессивно-компульсивное расстройство — распространенный вид расстройства личности, при котором человек зациклен на своих мыслях, поведении и состоянии, при этом он предпринимает постоянные попытки контролировать все, то представляет собой источник опасности. Состояние можно поддерживать в норме, а специалисты помогают людям с ОКР справляться с мыслями, которые не дают спокойно жить.
Причины возникновения расстройства неизвестны — в число факторов риска входит наследственность, сильные эмоциональные потрясения, низкий или высокий уровня серотонина в организме. Проблема может дать о себе знать в любом возрасте, но чаще всего проявляется с ранних лет. Как говорит сам Джон, ему поставили диагноз в 2013 году, когда ему было 24 года. В первое время он испытывал панический страх от прикосновения к курице, но потом его фобия распространилась на все пищевые продукты.
Терапия помогает преодолевать Джуниору особенно тяжелые этапы борьбы с ОКР, а щипцы позволяют справляться абсолютно с любой пищей и избегать угнетающих мыслей о смерти. Единственное, что не может покориться Джону, — пастуший пирог. Это традиционное блюдо британской кухни с начинкой из фарша, который постоянно рассыпается, из-за чего герою особенно тяжело насладиться вкусом пирога.
Раньше у Джуниора уходило много времени на самый обычный прием пищи, но постепенно он привык и стал ловко справляться с разными щипцами. Длинные ручки инструмента внушают доверие мужчине с ОКР — он чувствует себя в безопасности и точно уверен, что контакт с едой невозможен.
Чтобы преодолеть навязчивые мысли в повседневной жизни, Джон примкнул к сообществу людей с ОКР. Также он стал активно вести соцсети, где поддерживает людей с расстройством личности. Девиз мужчины: «Помните, если у вас ОКР, вы не одиноки». Несмотря на хейт и насмешки в свою сторону, неожиданно мужчина нашел поддержку в лице пользователей соцсетей. Многие поддержали Джона за его честность и открытость.
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