Толпа накинулась на просрочку, которую «Магнит» оставил возле мусорки в Нижневартовске

« Уважаемые управляющие „ Магнита “, вы этих людей к своим подъездам приводите, и там раздавайте им еду, а уж если вы и раздаёте им еду, то делать это со стеллажей возле мусорки как минимум некультурно, пригласите их в магазин и там угощайте », — пишут местные жители в социальных сетях .