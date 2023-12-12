Толпа накинулась на просрочку, которую «Магнит» оставил возле мусорки в Нижневартовске

Люди прибывают группами и ждут в подъездах соседних домов, «пугая местных жителей». Последние призывают сотрудников «Магнита» раздавать еду не около мусорных баков, а в магазине.
« Уважаемые управляющие „ Магнита “, вы этих людей к своим подъездам приводите, и там раздавайте им еду, а уж если вы и раздаёте им еду, то делать это со стеллажей возле мусорки как минимум некультурно, пригласите их в магазин и там угощайте », — пишут местные жители в социальных сетях .
В июле уже была похожая история: тогда в Нижневартовске сотрудники магазина «Магнит» тоже выложили просроченные продукты на мусорную площадку, их тут же стали разбирать местные жители.
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PS И да, в Европе это НЕ норма. Нормально зарабатывающий человек не пойдет в фудбанк,и тем более на помойку за едой. Это "западло",так же как во времена СССР было западло что-то из помойки вытаскивать.