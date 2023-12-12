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Толпа накинулась на просрочку, которую «Магнит» оставил возле мусорки в Нижневартовске

Толпа накинулась на просрочку, которую «Магнит» оставил возле мусорки в Нижневартовске

Автор:
12 декабря 2023 12:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Еда   Магнит   Нижневартовск   люди   продукты   просрочка   ужас   
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Люди прибывают группами и ждут в подъездах соседних домов, «пугая местных жителей». Последние призывают сотрудников «Магнита» раздавать еду не около мусорных баков, а в магазине.

« Уважаемые управляющие „ Магнита “, вы  этих людей к  своим подъездам приводите, и  там раздавайте им  еду, а  уж  если вы  и  раздаёте им  еду, то  делать это со  стеллажей возле мусорки как минимум некультурно, пригласите их  в  магазин и  там угощайте »,  — пишут местные жители в социальных сетях .

В июле уже была похожая история: тогда в Нижневартовске сотрудники магазина «Магнит» тоже выложили просроченные продукты на мусорную площадку, их тут же стали разбирать местные жители.

Источник:

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Метки: Видео   Еда   Магнит   Нижневартовск   люди   продукты   просрочка   ужас   
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9  комментариев
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12k
Владимир Час назад
Халява, халявой. Но это пи@дец.
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2k
Максим Макашев 38 минут назад
Если будут раздавать у подъездов, то могут найтись "умники", которые, обратятся в службу "скорой помощи" и инсценировав "отравление" скажут, что "отравились продуктами , которые РАЗДАВАЛИ сотрудники Магнита НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЯ, что это - просрочка". На этом могут "поднять денег" с Магнита, а суд, в свою очередь, оштрафует Магнит за это на весьма приличную сумму. Магниту это надо? Вот и вывозят на помойку
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2
Косис Гудронис 53 минуты назад
При хорошей жизни по помойкам бы никто не лазил.
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301
iskra Фельдъегерь 18 минут назад
Можно будет так говорить, когда в России будут официальные фудбанки, где люди смогут просто спокойно прийти и набрать продуктов на неделю. Пока такого нет,будем считать, что в Европе по помойкам ищут еду психически неуравновешенные личности.
PS И да, в Европе это НЕ норма. Нормально зарабатывающий человек не пойдет в фудбанк,и тем более на помойку за едой. Это "западло",так же как во времена СССР было западло что-то из помойки вытаскивать.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Так понимаю, за это можно и нужно нагибать руководителей магазина. Пока помойка на территории магазина, они должны за оную отвечать. А так, получается, раздача населению продукции заведомо опасной для здоровья в антисанитарных условиях. Оху*ели совсем.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Оштрафуют - неправильная утилизация.
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