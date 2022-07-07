Трудовое воспитание: в детсаду Юрюзани воспитатель заставила детей чистить унитазы

Примечательно, что заведующая детсада увольнять педагога за самоуправство не стала. Напротив, она утверждает, что у родители девочек конфликтуют с воспитателем, и вся эта история про чистку унитазов - ложь.

Как бы то ни было, депутат Мухометьярова подготовила документы для обращения в прокуратуру и Рособрнадзор.

Кстати, пользователи соцсетей в ситуации ничего плохого не увидели.