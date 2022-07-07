Трудовое воспитание: в детсаду Юрюзани воспитатель заставила детей чистить унитазы

На возражение родителей педагогический работник предложила поискать им другой детский сад.
В Юрюзани (Челябинская область) дети столь суровые, что в юном возрате приучаются поддерживать чистоту санузлов. История о том, как воспитательница детского сада «Петушок» заставила двух пятилетних девочек чистить унитазы и стирать "сопливчики" стала достоянием общественности. О ней рассказала депутат областного заксобрания региона Ольга Мухометьярова.
Примечательно, что заведующая детсада увольнять педагога за самоуправство не стала. Напротив, она утверждает, что у родители девочек конфликтуют с воспитателем, и вся эта история про чистку унитазов - ложь.
Как бы то ни было, депутат Мухометьярова подготовила документы для обращения в прокуратуру и Рособрнадзор.
Кстати, пользователи соцсетей в ситуации ничего плохого не увидели.
А как вы относитесь к такому трудовому воспитанию, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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