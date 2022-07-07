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Трудовое воспитание: в детсаду Юрюзани воспитатель заставила детей чистить унитазы

Трудовое воспитание: в детсаду Юрюзани воспитатель заставила детей чистить унитазы

Автор:
07 июля 2022 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Юрюзань   воспитатель   дети   детский сад   конфликт   родители   трудовое воспитание   чистка унитаза   
874
5

На возражение родителей педагогический работник предложила поискать им другой детский сад.

В Юрюзани (Челябинская область) дети столь суровые, что в юном возрате приучаются поддерживать чистоту санузлов. История о том, как воспитательница детского сада «Петушок» заставила двух пятилетних девочек чистить унитазы и стирать "сопливчики" стала достоянием общественности. О ней рассказала депутат областного заксобрания региона Ольга Мухометьярова.


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Примечательно, что заведующая детсада увольнять педагога за самоуправство не стала. Напротив, она утверждает, что у родители девочек конфликтуют с воспитателем, и вся эта история про чистку унитазов - ложь.

Как бы то ни было, депутат Мухометьярова подготовила документы для обращения в прокуратуру и Рособрнадзор.

Кстати, пользователи соцсетей в ситуации ничего плохого не увидели.


А как вы относитесь к такому трудовому воспитанию, друзья?


Источник:

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Метки: Ynews   Юрюзань   воспитатель   дети   детский сад   конфликт   родители   трудовое воспитание   чистка унитаза   
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5  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Подметать, пыль стирать, одежду складывать, игрушки убирать - да. Унитазы? На фейк похоже.
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13k
Элитный тигр 21 минуту назад
Даже если заставила - правильно сделала. Насрал - убери за собой, ну или пусть яжематери каждый раз приезжают и после своих детей говно смывают.
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401
Олег Час назад
В Челябинске назвать детсад Петушок, там не Дулин заведующий?
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3k
Copycat Час назад
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