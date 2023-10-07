12 экзотических фруктов со всего света

Тамаринд, или как его еще называют, "индийский финик" — тропический плод, появившийся в Восточной Африке в лесах Мадагаскара. Сейчас деревья тамаринда растут во многих странах Азии, а также в Мексике и Южной Америке. Плод часто используют для приготовления блюд азиатской кухни. Они похожи на стручки фасоли или большие плоды арахиса в скорлупе. Наружная оболочка плодов тамаринда тонкая и хрупкая, как у сухой фасоли. Под шкуркой находится мякоть яркого красно-коричневого цвета с твердыми косточками внутри.