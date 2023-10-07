12 экзотических фруктов со всего света

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Растительный мир нашей планеты многообразен, и на земле существует такое огромное количество экзотических фруктов, о которых многие даже не слышали. Выглядят они удивительно, ну а попробовать их на вкус - это настоящее гастрономическое приключение. В этом посте вы увидите необычные фрукты из разных уголков мира.
1. Лонган или Глаз дракона
Вечнозелёный кустарник произрастает на территории Китая, Индонезии, Вьетнама. Плоды лонгана похожи на виноградные гроздья. Вызревают они к лету. Упругий слой желтоватой или коричневой кожицы счищается легко. Под ним таится сочная полупрозрачная начинка, а внутри несъедобное чёрное семечко.
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2. Мангостан или Мангостин, Garcinia mangostana
Мангостан называют «королевой фруктов». Эти замечательные плоды растут на вечнозеленых деревьях в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Размером фрукт с небольшой мандарин, имеет кожицу фиолетового цвета и белоснежную мякоть, похожую на нежный кремовый десерт.
3. Лукума
Лукума - фруктовое дерево, которое произрастает преимущественно в Перу. Реже оно встречается в Эквадоре и Чили. Плоды дерева похожи по форме на манго или авокадо. Они покрыты золотистой кожурой. Мякоть лукумы мясистая. По текстуре она напоминает яичный желток и отличается сладким вкусом.
4. Маранг
Маранг или тарап — фруктовое дерево из семейства тутовых, родственное хлебному дереву и джекфруту. Его родина — Юго-Восточная Азия. Под игольчатой кожурой скрыта сладкая мякоть, напоминающая ванильное мороженое. Косточки тоже съедобны. Плод быстро портится, поэтому его не найти на отечественных прилавках магазинов.
5. Рамбутан
Рамбутан — экзотический плод, который собирают в Юго-Восточной Азии, чаще в Таиланде и на Шри-Ланке. Сезон у фрукта довольно короткий, но разбит на две части: зимний и летний. По форме и размеру близок к небольшому куриному яйцу. Колючая оболочка — лишь кожура, под которой прячется белая сочная мякоть.
6. Каинито или Звёздное яблоко
Родиной каинито являются Большие Антильские острова в Карибском море Вест-Индии. Позже деревья распространились в низинные районы Центральной Америки. Имеет сладкую, молочно-белую мякоть, а в разрезе плод напоминает по форме звезду.
7. Тамаринд
Тамаринд, или как его еще называют, "индийский финик" — тропический плод, появившийся в Восточной Африке в лесах Мадагаскара. Сейчас деревья тамаринда растут во многих странах Азии, а также в Мексике и Южной Америке. Плод часто используют для приготовления блюд азиатской кухни. Они похожи на стручки фасоли или большие плоды арахиса в скорлупе. Наружная оболочка плодов тамаринда тонкая и хрупкая, как у сухой фасоли. Под шкуркой находится мякоть яркого красно-коричневого цвета с твердыми косточками внутри.
8. Наранхилла или луло
Экзотические плоды луло, также называют наранхилла, что с испанского переводится как «маленький апельсин». Растут они на травянистом плодовом кустарнике, который выглядит привлекательно и необычно. Золотой фрукт принадлежит к семейству пасленовых, он родственник картофеля и томатов, который имеет яркий, цитрусовый аромат. На вид напоминает помидор.
9. Джамболан
Джамболан — это вечнозеленое тропическое дерево, а также его плод, что относится к семейству Myrtaceae. Его родина — Индийский субконтинент, особенно территории, примыкающие к регионам Юго-Восточной Азии, Китая и Квинсленда в Австралии. Джамболан — это популярный фрукт, который используют для приготовления десертов в Индии. Часто плоды едят с солью. Также его применяют в аюрведической медицине.
10. Канистел
Канистел — это вечнозеленое дерево, невысокое для тропических растений, высота прямого ствола до 8 м. Выделяющаяся смола похожа по структуре на жидкий латекс. На дереве вызревают желтые или оранжевые плоды различных форм. Мякоть зрелого плода бледно-оранжевая или лимонно-желтая, упругая и мучнистая. В середине плода несколько крупных семян. За внешний вид его называют «яичным фруктом». Растение теплолюбивое, встречается на территории Южной Америки, в Мексике, на Филиппинах и Гавайях, на Кубе, на Ямайке, в Никарагуа, в Колумбии.
11. Зизифус
Зизифус — это ягоды одноименного растения рода Зизифуса, семейства Кувшиновых.Уже 4000 лет культивируют колючий кустарник народы Китая, распространен он по Юго-восточной и Центральной Азии, по территории Средиземноморья, встречается на Кавказе, в Австралии и Японии. Плоды небольшого размера, сначала желтые, затем красно-коричневые. Кожица-оболочка упругая и гладкая, мякоть мясистая и очень сладкая.
12. Пальмира
Пальмира или нунгу растёт на пальмировой пальме. Встретить этот фрукт можно летом в Индии, Юго - Восточной Азии и Малайзии. Внутри плода находятся небольшие белые зёрна, мягкие и желеобразные, когда плоды молодые. Этот фрукт чаще всего консервируют или готовят экзотические желеобразные закуски.
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