«Док»: дантист, ганфайтер и игрок

Видимо, этот важный момент и определил выбор профессии Холлидея. Парень окончил стоматологический колледж. Казалось, что перед молодым перспективным дантистом открыты все дороги.

Но свои коррективы внесла болезнь – туберкулёз. Излечить его было невозможно, лишь продлить жизнь. От него ранее умерли мать и брат Джона. И Холлидей решил перебраться в наиболее благоприятный регион с сухим тёплым климатом – в Техас.