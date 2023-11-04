«Док»: дантист, ганфайтер и игрок

Джон Генри «Док» Холлидей – личность во всех отношениях выдающаяся и разноплановая. Этот парень странным образом сочетал в себе удачливость и невезение.
Мальчик родился с серьёзным для своего времени дефектом. Это сейчас хейлосхизис – заячью губу исправляют быстро и практически незаметно. А тогда двум родственникам-медикам Джона пришлось попотеть, чтобы обеспечить парнишке возможность нормально говорить и есть.
Видимо, этот важный момент и определил выбор профессии Холлидея. Парень окончил стоматологический колледж. Казалось, что перед молодым перспективным дантистом открыты все дороги.
Но свои коррективы внесла болезнь – туберкулёз. Излечить его было невозможно, лишь продлить жизнь. От него ранее умерли мать и брат Джона. И Холлидей решил перебраться в наиболее благоприятный регион с сухим тёплым климатом – в Техас.
Раздирающий кашель доктора откровенно пугал пациентов. Практику пришлось оставить. И чтобы как-то прожить, мужчина решил вспомнить детские навыки и попробовать себя в карточных играх, которым его обучила когда-то служанка.
Вскоре он стал одним из лучших игроков Далласа. Но слабое здоровье не позволяло участвовать в потасовках, которые регулярно случались после партий. И в список своих талантов дантист добавил ещё и отличное владение оружием. Даже костюмы специальные под пистолеты заказывал.
Образованный галантный парень из хорошей семьи превратился в ганфайтера, который зарабатывал на жизнь грабежами и убийствами. Под стать себе бывший дантист нашёл и подружку. В одном из салунов он познакомился с Мэри Кэтрин Хорони по прозвищу Длинноносая Кейт. Девушка тоже была образованной и воспитанной. И хотя не отличалась красотой, могла бы стать женой и матерью, но вместо этого выбрала путь свободы и древнейшую профессию.
В фильмах стычки ганфайтеров обычно показывают в стиле благородных ковбоев: парочка выходит на запылённую дорогу, нарочито медленно. Парни щурятся, а потом побеждает тот, у кого реакция лучше. В действительности всё было гораздо менее благородно и изящно: побеждал тот, кто выстрелит первым. Шансов было больше у стрелка, затаившегося в засаде или подошедшего со спины.
«Док» отлично усвоил этот принцип. Поэтому на его счету и была масса успешных дел. И трупов. Мужчина познакомился с Уайеттом Эрпом – таким же высококлассным картёжником, который стал «Доку» верным другом. На счету этой парочки ставшая ковбойской классикой перестрелка у корраля О-Кей. В ходе локального конфликта Эрп с братьями и Холлидеем сошёлся фактически стенка на стенку с группой ковбоев-конокрадов. Дуэль продлилась рекордных 32 секунды. А решающим как раз стал выстрел дуплетом «Дока», который из дробовика уложил главаря.
Джон неоднократно попадался. Но, видимо, был слишком обаятелен для тюрьмы и неизменно оправдывался присяжными. Скончался он 8 ноября 1887 года в возрасте 36 лет. Выдающегося Холлидея доконал туберкулёз, хотя он и саркастично сообщил Мэри, что ждал смерти в одной из перестрелок, а не в собственной постели.
«Доку» посвящено несколько произведений разных жанров. Наиболее ярко в кино его воплотили Кирк Дуглас («Перестрелка у корраля О-Кей» 1957 года) и Вэл Килмер («Тумстоун» 1993 года).
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