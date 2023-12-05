Марион Барбара Карстерс – эксцентричная чемпионка, правившая островом и игравшая в куклы

Повзрослев, Марион начала бунтовать – скандалить, одеваться в мужскую одежду, игнорировать учёбу. В итоге в 11 лет девочка отказалась в закрытой частной школе. В 18 лет выскочила замуж за друга детства Жака де Пре, чтобы выйти из-под опеки матери.

Но после смерти Эвелин быстро оформила развод и занялась собственным делом – открыла службу по прокату автомобилей. Что примечательно, водителями и механиками в ней были исключительно дамы. Марион и сама отлично водила и разбиралась в технике (будучи совсем юной, успела поработать в отделении Красного креста во время войны).