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Марион Барбара Карстерс – эксцентричная чемпионка, правившая островом и игравшая в куклы

Марион Барбара Карстерс – эксцентричная чемпионка, правившая островом и игравшая в куклы

Автор:
05 декабря 2023 11:14
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Кукла   Марион Барбара Карстерс   гонки   история   миллионерша   наследство   судьба   чемпионка   
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Обычно наследники гигантских состояний спокойно прожигают жизнь и мало интересуются существованием простых людей. Но Марион Барбара «Джо» Картерс – исключение. Хотя и специфическое.

Девочка родилась в 1900 году в Мэйфейре (Лондон) в семье наследницы огромного состояния. Мать не отличалась благочестивым образом жизни, но практически все любовники честно женились на Эвелин Боствик. Поэтому дочь запуталась в череде многочисленных отчимов.

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Повзрослев, Марион начала бунтовать – скандалить, одеваться в мужскую одежду, игнорировать учёбу. В итоге в 11 лет девочка отказалась в закрытой частной школе. В 18 лет выскочила замуж за друга детства Жака де Пре, чтобы выйти из-под опеки матери.

Но после смерти Эвелин быстро оформила развод и занялась собственным делом – открыла службу по прокату автомобилей. Что примечательно, водителями и механиками в ней были исключительно дамы. Марион и сама отлично водила и разбиралась в технике (будучи совсем юной, успела поработать в отделении Красного креста во время войны).

Собственно, средства позволяли девушке вообще не трудиться, но богатой наследнице нравилось работать руками и копаться в механизмах. Впрочем, в возрасте 25 лет она отошла от дел и отдалась другому – тому, что увлекло Карстерс до конца жизни. Она обожала море. И всё что с ним связано. Страстью эксцентричной богачки стали лодки, катера и гонки. Марион успела выиграть несколько заметных наград в этой области. Но при этом  не возгордилась. Она дружила с несколькими мужчинами-автогонщиками и щедро спонсировала их проекты.

В 1934 году Марион приобрела  за 40 тысяч долларов большой остров Уэйл-Кей на Багамах. И фактически стала его королевой. Построила там огромную усадьбу и зажила жизнью изнеженной сибаритки, в окружении дивной природы и роскошных вещей. При этом немногочисленному населению она стала доброй и щедрой королевой – организовала быт, построила несколько предприятий, школу, церковь. Позднее она  расширила владения, приобретя ещё несколько островов.

На острове богатую наследницу навещали видные представители своей эпохи, которым она оказывала неизменно роскошный приём. Поговаривали, что у Марион были романы со многими известными женщинами.

Но настоящей любовью эксцентричной гонщицы стала… кукла. Подруга Руфь Болдуин подарила Марион игрушку – кожаного мальчика с нарисованной улыбкой и гибкими конечностями. Женщина, которая могла себе позволить любой каприз, пришла в совершеннейший восторг. Куклу она назвала лордом Тодом Уэдли и практически не расставалась с ней. Отчасти потому что видела в нём свою чистую составляющую души, без грехов и всего напускного. Отчасти потому что игрушка стала для неё ребёнком (рожать или усыновлять детей она категорически отказалась).

Шло время. Давало о себе знать здоровье (Марион уже было к 60 годам). Население маленького  рая сокращалась. И в 1975 году Карстерс вынуждена была продать остров и переехать.

Последние годы женщина прожила во Флориде. Гигантское состояние завещала тем, кто до последних дней оставался рядом – друзьям и прислуге. Гонщица прожила долгую и яркую жизнь, лишь немного не дотянув до 94-летия. Верную куклу, порядком истрепавшуюся и потрескавшуюся, кремировали вместе с хозяйкой.

Уэйл-Кей духовно умер ещё раньше бывшей владелицы. Не зря Марион так переживала о своём детище, о том, что всё созданное ею придёт в упадок и будет разрушено. Несколько лет назад его выставляли на продажу, оценив в 14,5 млн долларов. Затем сумму подняли до 20. Возможно место когда-то и возродится.

Но это будет уже другая история. Не та, что написала непосредственная, странная, но сильная и открытая Марион – женщина, любившая жизнь и куклу.

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Метки: Жизнь   Кукла   Марион Барбара Карстерс   гонки   история   миллионерша   наследство   судьба   чемпионка   
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2  комментария
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Андрей Кузнецов 59 минут назад
да-с... редкое фото без сигареты.... Вот, что курение с людьми делает ... А вы говорили ! ))))
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a6m5 5 минут назад
Аффтар, статья попадает под пропаганду лесбиянства.
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