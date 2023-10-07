Таволара – самое маленькое королество: остров, жители которого хотели стать монархами

Таволара, похоже, можно считать самым маленьким в мире королевством, если только никто не начнёт оспаривать данный статус небольшого острова у берегов Сардинии. Возможно, ситуация больше напомнит анекдот про «Неуловимого Джо» — никто особо не собирался спорить с неким Джузеппе Бертолеони, который по прибытии на остров взял и провозгласил себя королём.
Остров и правда небольшой — 5 километров в длину и 1 километр в ширину. Он представляет собой собой известняковую скалу, торчащую прямо из моря.
С двух сторон острова есть бухты, так что подплывать к нему вполне удобно. А на небольшой косе, которая является чуть ли не единственным не каменистым местом на острове, даже есть песочный пляж.
Самая высокая точка острова, гора Монте Канноне (а по сути весь остров — вершина подводной горы), имеет высоту 565 метра — вид сверху отличный.
Так вот, Джузеппе Бертолеони, который в 1807 году бежал из Генуи и поселился на этом маленьком острове, стал здесь полноценным хозяином и объявил себя королём. Звучит забавно, но ведь по сути и остальные королевства в мире появлялись примерно так же...
Вообще изначально Джузеппе Бертолеони решил разводить на острове коз с золотыми зубами. Судя по всему, это не что-то мифическое — просто у местных коз реально зубы были жёлтыми из-за особенностей местного рациона.
Бертолеони приехал с семьёй, через какое-то время, видимо, подъехал ещё какой-то народ — было над кем царствовать.
Самое интересное, что правивший в то время Сардинией Карло Альберто прибыл на остров, познакомился со Бертолеони и запросто согласился с его королевским титулом.
С одной стороны, историки говорят об этом, ссылаясь лишь на слова самого главы королевства Таволара, который встречался с Карло Альберто.
С другой стороны — по факту остров не был включён в состав королевства Сардинии, что зафиксировано в документах 1767 года. Остров долгое время оставался в собственности семьи Бертолеони, из которой получилась целая королевская династия.
Так после Джузеппе королём стал его сын, взявший имя Паоло I (это было после смерти Джузеппе в 1845 году), затем Карло I и его сын Паоло II — но это уже речь о 20-м веке.
Интересно, что при объединении Италии в 1861 году остров Таволара не вошёл в состав Италии — поскольку не был в составе Сардинии, видимо. Но и признанным государством он так и не стал.
Хотя, к примеру, известно, что британская королева Виктория присылала к семейству Бертолеони фотографа, чтобы пополнить свою коллекцию портретов монархов мира.
Да и Италия в итоге подписала с Таволарой некий договор о дружбе между странами, а в 1868 году арендовало на острове землю, честно заплатив. На этом куске земли появился маяк.
Но вот позже, в 1962 году, итальянцы всё же просто захватили остров, оставив под королевство всего 50 гектаров. Спросите, зачем захватили? Не для себя.
В том же году на остров прибыли войска НАТО и построили здесь военную радиолокационная станция) и передатчики для связи с подводными лодками. Говорят, антенны в виде мачт высотой по 100−130 метров тоже стали своеобразной достопримечательностью Траволары.
Впрочем, семейство Бертолеони осталось владельцами своего участка земли — представители «королевской династии» даже пытались получить в ООН статус самого маленького королевства.
Непонятно, правда, Статус этот должен был получить остров или из 50 гектаров. Так или иначе, с появлением военной базы большое количество живших на острове людей его покинуло — сейчас здесь числятся живущими всего несколько семей потенциальных «подданных короля».
Северная часть острова полностью недоступна для посещения, но вообще на острове немало туристов — благо до самой Сардинии тут совсем близко.
Нынешний глава семьи Бертолеони по имени Тонино занимается единственным местным рестораном (хотя некоторые путеводители пишут, что их тут два) — возможность посетить «самое маленькое королевство в мире», конечно, клиентов бы «королю» прибавила.
Источник:
- Этот остров разрешено посещать только мужчинам
- Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова
- Что не поделили США и Канада?
- Хищный остров из «Жизни Пи» и его возможный прототип
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