Таволара – самое маленькое королество: остров, жители которого хотели стать монархами

Остров и правда небольшой — 5 километров в длину и 1 километр в ширину. Он представляет собой собой известняковую скалу, торчащую прямо из моря.

С двух сторон острова есть бухты, так что подплывать к нему вполне удобно. А на небольшой косе, которая является чуть ли не единственным не каменистым местом на острове, даже есть песочный пляж.

Самая высокая точка острова, гора Монте Канноне (а по сути весь остров — вершина подводной горы), имеет высоту 565 метра — вид сверху отличный.

Так вот, Джузеппе Бертолеони, который в 1807 году бежал из Генуи и поселился на этом маленьком острове, стал здесь полноценным хозяином и объявил себя королём. Звучит забавно, но ведь по сути и остальные королевства в мире появлялись примерно так же...