Смешные отзывы покупателей, которым можно доверять, но это не точно

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Рейтинг - одновременно полезная и опасная штука. Плохие и хорошие отзывы не всегда пишут от души и объективно. Поэтому порой получаются вот такие забавные и нелепые комментарии на товары и услуги.
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