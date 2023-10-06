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Смешные отзывы покупателей, которым можно доверять, но это не точно

Смешные отзывы покупателей, которым можно доверять, но это не точно

Автор:
06 октября 2023 15:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавные отзывы   интересно   комментарии покупателей   отзывы   покупатели отжигают   
1829
17

Рейтинг - одновременно полезная и опасная штука. Плохие и хорошие отзывы не всегда пишут от души и объективно. Поэтому порой получаются вот такие забавные и нелепые комментарии на товары и услуги.

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Метки: Прикол   забавные отзывы   интересно   комментарии покупателей   отзывы   покупатели отжигают   
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2  комментария
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4k
Lexx Час назад
5. Тяпка-мотыга на каподастр вообще не похожа.
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34k
Korolev 5 минут назад
Комментарий к фото
Как-то не похоже это на каподастр...
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Спелая кукурузинка

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