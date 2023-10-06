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Сообщество Без кота и жизнь не та 1745 постов • 485 подписчиков подписаться
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Кошки в одном из приютов Румынии

Кошки в одном из приютов Румынии

Автор:
06 октября 2023 11:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Румыния   животные   коты   кошки   приют   собаки   
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Перед вами обычный приют для котиков в одном из городов Румынии. В приюте живут более 300 кошек и 15 собак.

Румынский котополис

Помимо котиков в кадре можно заметить ещё нескольких животных.

Источник:

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Метки: Видео   Румыния   животные   коты   кошки   приют   собаки   
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2  комментария
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2k
Yapon_otez 43 минуты назад
300 ! Кошек. И всего 15 собак. А на видео практически слышно только собак. Бесконечно. и только иногда кто-то мяукнет...
Молодцы люди, кто такие заведения открывает, содержит и помогает братьям нашим меньшим.
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26k
Сталкер Минуту назад
Нарыл видео с котиками. Кое-как сочинил три предложения. Пост готов.
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