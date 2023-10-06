Кошки в одном из приютов Румынии

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Перед вами обычный приют для котиков в одном из городов Румынии. В приюте живут более 300 кошек и 15 собак.
Румынский котополис
Помимо котиков в кадре можно заметить ещё нескольких животных.
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Молодцы люди, кто такие заведения открывает, содержит и помогает братьям нашим меньшим.