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Сообщество Удивительное рядом 359 постов • 56 подписчиков подписаться
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Фотографии с работы, о которых не расскажет ни один HR

Фотографии с работы, о которых не расскажет ни один HR

Автор:
29 июня 2022 18:06
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жизнь   интересное   люди   работа   удивительное рядом   фото   
1012
14
Когда мы приходим устраиваться на ту, или иную должность, то в отделе кадров могут рассказать в чем заключается работа. Но нагляднее чем фото, ничего не расскажет о вакансии.
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Источник:

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Метки: Жизнь   интересное   люди   работа   удивительное рядом   фото   
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9  комментариев
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79k
parallax Полчаса назад
Всегда бесило и бесит человеческое свинство. Для меня Сингапур, где за брошеный в неположеном месте мусор штрафуют на 500 долларов, является идеалом и мечтой, что рано или поздно так сделают и у нас.
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176
Сергей Салем 3 минуты назад
Не понял фото про тележку с товаром, я таких десять за два часа разбираю (открываю и раскладываю)
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3k
Vlamir 3 минуты назад
Мне интересно - когда Россия избавится от этих амерских аббревиатур: HR; PR? Что трудно назвать работник отдела кадров и пресс секретарь?
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113
Sumrak58100 3 минуты назад
Это западное воспитание, когда с младенчества внушается мысль, что деньги решают всё. Кредо этих свиней - "я заплатил деньги, и делаю, что хочу, а вы получаете деньги за то, чтобы убирать за мной".
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4k
Frank Borman 13 минут назад
Люди - свиньи. Ведут себя нормально, только под страхом наказания.
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30k
Игорь 39 минут назад
"в чём сложность донести до мусорки пустые тары и не разбрасываться едой."
В общем-то сложности нет, есть одна небольшая проблема - тупость...
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6k
ZORRO Час назад
а в чём проблема то? работа и работа, хуже когда её нет
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15k
Bill 2 часа назад
Тяжела работа коллектора.
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46k
Элек Мек 2 часа назад
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