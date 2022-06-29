Фотографии с работы, о которых не расскажет ни один HR

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Когда мы приходим устраиваться на ту, или иную должность, то в отделе кадров могут рассказать в чем заключается работа. Но нагляднее чем фото, ничего не расскажет о вакансии.
Люди поделились снимками со своей работы. Все работы хороши, но о некоторых аспектах мы просто не догадываемся.
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"Я работаю в заповеднике. Мы делаем вот такие скворечники, вход в которые сделан в виде наклонного тоннеля, чтобы еноты не могли добраться до птичьих яиц".
Фото сотрудника кинотеатра. Он сказал, что это нормальное явление.
Честно говоря, непонятно, в чём сложность донести до мусорки пустые тары и не разбрасываться едой.
"Я работал в кинотеатре и студии присылали нам трейлеры фильмов на флешках. Но не требовали выслать их назад."
"Я специалист по связи"
"Сегодня у меня был перерыв на работе, поэтому я решил сделать несколько фотографий."
"Я работаю на катке. Люди, вместо того, чтобы сдать коньки нормально, просто бросают их через прилавок"
"Когда люди делают это..."
"Работа в розничной торговле, в отделе обуви, всегда была кошмаром. Когда вы заканчиваете примерять, их же нетрудно вернуть обратно."
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь интересное люди работа удивительное рядом фото
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