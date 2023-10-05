Литва поставила на&nbsp;границе щиты с&nbsp;предупреждением не&nbsp;ехать в&nbsp;Беларусь. История получила продолжение

Литовские власти 9 августа поставили на границе щиты с предупреждениями о рисках при поездках в Беларусь. «Не рискуй своей безопасностью, не посещай Беларусь, можешь не вернуться», — написано на...