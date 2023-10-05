Прибалтика давно рисует РФ и Беларусь странами, в которых крайне сложно жить их гражданам, а иностранцам - тем паче. Дескать, завербуют, посадят или, в крайнем случае, будут постоянно держать "под колпаком". Гражданин Латвии, год проживший в Минске, утверждает, что всё совсем не так.
Латыш с семьёй уже год живёт в Беларуси и заявляет, что чувствует себя абсолютно спокойно. Никакого пристального внимания полиции и других ужасов, обещанных пропагандой.
Молодой человек приглашает, пока не закрыты границы, всех прибалтов убедиться в том, приехав в вотчину Батьки.
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Только нужны ли толпы этих прибалтов с шенгенскими визами в Беларуси - тот еще вопрос.
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Европейцы как немцы в 45_том. Типа: Да? сжигали в печах? Ой а мы не знали, нам рассказывали что они детей едят а мы их в трудовой лагерь, а их там.. ого! Мы не такие!
Литовские власти 9 августа поставили на границе щиты с предупреждениями о рисках при поездках в Беларусь. «Не рискуй своей безопасностью, не посещай Беларусь, можешь не вернуться», — написано на...
В другом случае, познакомишься со всеми плюшками режима.