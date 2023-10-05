Латыш с семьёй уже год живёт в Беларуси и заявляет, что чувствует себя абсолютно спокойно. Никакого пристального внимания полиции и других ужасов, обещанных пропагандой.





Молодой человек приглашает, пока не закрыты границы, всех прибалтов убедиться в том, приехав в вотчину Батьки.



