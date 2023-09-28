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В Минске 11-летняя девочка пыталась убить свою мать, чтобы беспрепятственно встречаться с 20-летним парнем

В Минске 11-летняя девочка пыталась убить свою мать, чтобы беспрепятственно встречаться с 20-летним парнем

Автор:
28 сентября 2023 17:52
Сообщество : Криминал
Метки: беларусь   дети   минск   несовершеннолетние преступники   педофилия   покушение на убийство   преступление   убийство   
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Школьница несколько раз ударила женщину по голове молотком, после чего сбежала в общежитие к своему ухажёру.

Эта история произошла в марте 2023г., но обнародована была только сейчас. Белорусская школьница познакомилась в интернете со взрослым парнем. Они несколько месяцев переписывались, после чего встретились. На свидании девочка солгала, что ей 15 лет. Возраст ребёнка её воздыхателя не остановил. Он продолжил общение, и после первой же встречи стал вести разговоры на интимные темы и приставать. Сама девочка после уверяла, что была против всего этого, но боялась нового знакомого и продолжала с ним общаться.


В одну из таких встреч парня увидела мама девочки - молодой человек стоял с её дочерью около школы. Женщина объяснила ему, что ребёнку всего 11 лет. Но и эта информация осталась без внимания. Новый знакомый продолжал написывать девочке и искать с ней встреч, а также угрожать физической расправой, если она перестанет с ним общаться.


А потом предложил убить её мать, чтобы встречаться без помех.

Девочка подумала - и согласилась. Когда женщина вернулась домой, дочь подошла сзади и несколько раз ударила молотком по голове. Матери удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь. Спустя несколько часов девочку обнаружили в общежитии, где жил тот самый парень.


20-летний знакомый юной злоумышленницы стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его обвинили в покушении на убийство (ч.1 ст.14 ч.1 ст.139), действиях сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней (ч.3 ст.167 ), а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления под угрозой применения насилия (ч.3 ст.172). Педофила заключили под стражу.


А вот школьница слишком юна, чтобы последовать за своим взрослым "другом". Она не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому пока её лишь поставят на учёт. Как с ней жить матери после всего случившегося , абсолютно непонятно.

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Метки: беларусь   дети   минск   несовершеннолетние преступники   педофилия   покушение на убийство   преступление   убийство   
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4  комментария
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
в РБ..химическая кастрация вроде есть)
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25k
Axel 20 минут назад
"А вот школьница слишком юна, чтобы последовать за своим взрослым "другом". Она не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому пока её лишь поставят на учёт"

А не пора ли уже давно этими возрастами и сроками. Уж за осопо тяжкие и зарание продуманные преступления, возраст вообще не должен играть роли.
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16k
banzai7 Полчаса назад
Подруга говорит приятелю:
-Все я от тебя ухожу!
-Почему?
-Потому что ты педофил.
-Ой-ой-ой...Не слишком ли умные слова для 11-летней девочки
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