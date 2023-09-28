В Минске 11-летняя девочка пыталась убить свою мать, чтобы беспрепятственно встречаться с 20-летним парнем

Эта история произошла в марте 2023г., но обнародована была только сейчас. Белорусская школьница познакомилась в интернете со взрослым парнем. Они несколько месяцев переписывались, после чего встретились. На свидании девочка солгала, что ей 15 лет. Возраст ребёнка её воздыхателя не остановил. Он продолжил общение, и после первой же встречи стал вести разговоры на интимные темы и приставать. Сама девочка после уверяла, что была против всего этого, но боялась нового знакомого и продолжала с ним общаться.

В одну из таких встреч парня увидела мама девочки - молодой человек стоял с её дочерью около школы. Женщина объяснила ему, что ребёнку всего 11 лет. Но и эта информация осталась без внимания. Новый знакомый продолжал написывать девочке и искать с ней встреч, а также угрожать физической расправой, если она перестанет с ним общаться.

А потом предложил убить её мать, чтобы встречаться без помех.