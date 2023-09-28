В Минске 11-летняя девочка пыталась убить свою мать, чтобы беспрепятственно встречаться с 20-летним парнем

Школьница несколько раз ударила женщину по голове молотком, после чего сбежала в общежитие к своему ухажёру.
Эта история произошла в марте 2023г., но обнародована была только сейчас. Белорусская школьница познакомилась в интернете со взрослым парнем. Они несколько месяцев переписывались, после чего встретились. На свидании девочка солгала, что ей 15 лет. Возраст ребёнка её воздыхателя не остановил. Он продолжил общение, и после первой же встречи стал вести разговоры на интимные темы и приставать. Сама девочка после уверяла, что была против всего этого, но боялась нового знакомого и продолжала с ним общаться.
В одну из таких встреч парня увидела мама девочки - молодой человек стоял с её дочерью около школы. Женщина объяснила ему, что ребёнку всего 11 лет. Но и эта информация осталась без внимания. Новый знакомый продолжал написывать девочке и искать с ней встреч, а также угрожать физической расправой, если она перестанет с ним общаться.
А потом предложил убить её мать, чтобы встречаться без помех.
Девочка подумала - и согласилась. Когда женщина вернулась домой, дочь подошла сзади и несколько раз ударила молотком по голове. Матери удалось выбежать в подъезд и позвать на помощь. Спустя несколько часов девочку обнаружили в общежитии, где жил тот самый парень.
20-летний знакомый юной злоумышленницы стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его обвинили в покушении на убийство (ч.1 ст.14 ч.1 ст.139), действиях сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней (ч.3 ст.167 ), а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления под угрозой применения насилия (ч.3 ст.172). Педофила заключили под стражу.
А вот школьница слишком юна, чтобы последовать за своим взрослым "другом". Она не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому пока её лишь поставят на учёт. Как с ней жить матери после всего случившегося , абсолютно непонятно.
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А не пора ли уже давно этими возрастами и сроками. Уж за осопо тяжкие и зарание продуманные преступления, возраст вообще не должен играть роли.
-Все я от тебя ухожу!
-Почему?
-Потому что ты педофил.
-Ой-ой-ой...Не слишком ли умные слова для 11-летней девочки