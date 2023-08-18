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Литва поставила на&nbsp;границе щиты с&nbsp;предупреждением не&nbsp;ехать в&nbsp;Беларусь. История получила продолжение

Литва поставила на границе щиты с предупреждением не ехать в Беларусь. История получила продолжение

Автор:
18 августа 2023 13:27
Метки: беларусь   литва   плакаты   
1612
1

Литовские власти 9 августа поставили на границе щиты с предупреждениями о рисках при поездках в Беларусь. «Не рискуй своей безопасностью, не посещай Беларусь, можешь не вернуться», — написано на щитах на литовском и английском языках.


Белорусские власти со своей стороны решили также разместить плакаты.

«Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться!

Невозможно не влюбиться в Беларусь с первого взгляда.

Министерство иностранных дел предупреждает: Беларусь покорит ваше сердце и вы останетесь там навсегда», — написано на белорусском плакате по-английски и по-литовски.

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Метки: беларусь   литва   плакаты   
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14  комментариев
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20k
сеньор Леонсио 3 часа назад
А почему на въезде в Литву до сих пор нет напоминания,что литовцы добились статуса юденфрай ещё до прихода нацистов, убив всех евреев на своей территории!
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7k
Maximvs 8 минут назад
Надо на границе с Польшей повесить плакаты с их зверствами во время и после войны, как добивали сбежавших из лагерей смерти евреев, сколько денег и специалистов выделил СССР для восстановления польских городов. На границе с Литвой повесить про веселые праздничные убийства еврейских семей на площадях до прихода немцев...
Можно еще писать, сколько денег вбухало США в "красивую картинку" этих стран, графики демографии, портреты политзаключенных...
Да просто рубильник на Прибалтику вырубить и будут Янисы и Валдисы без электричества сидеть.
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Белорусы - молодцы. Чухонцев мягко тролят.
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5k
MPEG-8 38 минут назад
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23k
hebpat 53 минуты назад
Это лучший троллинг, умный и интеллигентный
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18k
Karagi 54 минуты назад
Напоминает старую байку про то, как во времена сложных советско-китайских отношений на одном из участков границы китайцы в целях психологического давления установили большие плакаты с суровым ликом Мао. Советские погранцы долго не думали и напротив каждого плаката поставили со своей стороны переносной сортир без задней стенки. Китайцы при виде такого непотребства шустро заменили отца нации на изображения голых задниц. Наши убрали сортиры и вместо них поставили плакаты с Мао. Больше китайцы психологических войн не вели.
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371
kost Час назад
Белорусы красавчики.
Ссылка www.youtube.com
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
А вот эту маленькую девочку на фотографии видишь ?!
Её забил насмерть брат твоего деда . Он много кого насмерть забил .
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3k
Mutantino 3 часа назад
Ну что ж тут скажешь
молодцы! кто то плодит ненависть и страх
ну а Белорусы про любовь ;)
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