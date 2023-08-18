Литва поставила на границе щиты с предупреждением не ехать в Беларусь. История получила продолжение

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Литовские власти 9 августа поставили на границе щиты с предупреждениями о рисках при поездках в Беларусь. «Не рискуй своей безопасностью, не посещай Беларусь, можешь не вернуться», — написано на щитах на литовском и английском языках.
Белорусские власти со своей стороны решили также разместить плакаты.
«Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться!
Невозможно не влюбиться в Беларусь с первого взгляда.
Министерство иностранных дел предупреждает: Беларусь покорит ваше сердце и вы останетесь там навсегда», — написано на белорусском плакате по-английски и по-литовски.
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Можно еще писать, сколько денег вбухало США в "красивую картинку" этих стран, графики демографии, портреты политзаключенных...
Да просто рубильник на Прибалтику вырубить и будут Янисы и Валдисы без электричества сидеть.
Её забил насмерть брат твоего деда . Он много кого насмерть забил .
молодцы! кто то плодит ненависть и страх
ну а Белорусы про любовь ;)