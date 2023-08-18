Литва поставила на границе щиты с предупреждением не ехать в Беларусь. История получила продолжение

Белорусские власти со своей стороны решили также разместить плакаты.

«Будьте осторожны! Вы можете никогда не вернуться!

Невозможно не влюбиться в Беларусь с первого взгляда.

Министерство иностранных дел предупреждает: Беларусь покорит ваше сердце и вы останетесь там навсегда», — написано на белорусском плакате по-английски и по-литовски.