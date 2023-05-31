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"Чисто, как в госпитале!": обычное видео из минского метро шокировало американцев

"Чисто, как в госпитале!": обычное видео из минского метро шокировало американцев

Автор:
31 мая 2023 14:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Метро   Твиттер   беларусь   видео   нормальные люди   обычная жизнь   реакция соцсетей   
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Жители США были удивлены чистотой и порядком, царящим в вагоне метро. Пост с видео набрал несколько тысяч комментариев и несколько миллионов просмотров. А кое-кто даже не поверил в то, что это реальность.

В американском сегменте соцсетей завирусилось видео из минского метро. Обычный день, обычные пассажиры. Кто-то читает с экрана книгу, кто-то слушает музыку, и при этом нет бомжей, воришек. Никто не дерётся и не пытается ограбить рядом стоящего.


Видео вызвало бурную реакцию у американцев, которые удивились чистоте и порядку в вагоне и нормальности происходящего. Видимо, в США с этим большие проблемы, если ролик посмотрели более 5 миллионов раз!



В комментариях, оставленных под видео, люди удивлялись, не верили в реальность видео, предположив, что это постановка, и даже пытались найти недостатки в обычной сценке из жизни пассажиров в метро.


"Безопасная среда", "чистота, как в госпитале" "безмятежность" - такое впечатление видео вызвало у ряда комментаторов.


Кто-то попытался съязвить о повсеместно улыбающихся лицах, но ему ответили, что лучше уж хмурые люди, чем сумасшедшие в Америке. Почти в каждом втором комментарии говорилось о впечатлении покоя, миролюбивости и цивилизованности, которое люди испытывали при просмотре этого видео.

А еще комментаторы поражались тому, что увидели в ролике нормальных людей!


А когда кто-то выложил фото метро в Санкт-Петербурге и в Москве, присутствующие и вовсе пришли в восторг.

Как мало, оказывается, нужно американцу для удивления: просто чистое метро и нормальные люди!

Источник:

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Метки: Метро   Твиттер   беларусь   видео   нормальные люди   обычная жизнь   реакция соцсетей   
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28  комментариев
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75k
Доктор Джонс 57 минут назад
Ни одного негра не видно, вот поэтому - чисто...
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4k
Serj81 2 минуты назад
А язык что коверкают на манер хохлов? Ну с теми то понятно слова выдумывают лишь бы не на русском, а белорусы то куда?
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353
сергей ремизов 3 минуты назад
В Минске не был, а вот метро в Москве удивило. Народу много, чистота и порядок, электрички почти все новые .
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1k
Николай 3 минуты назад
А если бы они увидели новые поезда которые ездят в МСК они бы вообще ох***ли... Я сам то до сих пор радуюсь когда в них езжу)))
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7k
Дмитрий 11 минут назад
Для контраста надо было разместить фото буржуйского метро. Видео улиц с зомби-наркоманами уже овер-до...я.
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4k
Vlamir 19 минут назад
На очереди видосы из магазинов, где нет цветных грабителей!
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Наср..то и ушото.
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10k
Copycat Полчаса назад
У нас Алматинское метро тоже образцовое, сказывается то что молодое конечно но и то что народ более так сказать в этом плане воспитанный

в США метро очень старое НьюЙоркское плюс там люди уже привыкли что в своё время маргиналы в нем гадили, и для них ничего особенного если кто то например там нарисует графити, тогда как у нас это что то из ряда вон
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−1
Дмитрий Мальченков Полчаса назад
Лять в северной Кореи больше знают о России чем в Америке а Корея кто в курсе очень закрытая страна
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28k
Serg2001 Полчаса назад
А в это время большинство американцев...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Alex 39 минут назад
Эти свиньи еще в Московском метро не были (на кольцевой)
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774
АлоКин 45 минут назад
Просто в пендосии уже соскучились по нормальным людям и спокойствию, а все что они видят вокруг и темболее в своем метро - умалишонные, не знающие кто они мальчик или девочка или просто больные психи с бомжами. Да негры которым лишь бы габануть тебя.
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2k
Сергей 59 минут назад
Это отсутстивие чёрных их поразило.
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10k
Б.Касторский Час назад
Мне Минск в целом очень понравился. Чистый город и центр вообще как с картинки. Даже мысли не было бычок не донести до урны.
Москва конечно тоже красива, но тут больше жителей и много приезжих (не обязательно мигрантов), которые к городу относятся не очень и часто мусорят. Плюс бомжи.
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10k
BWSHARK Час назад
Какой к чертям Питер? Это Комсомольская кольцевая в МОСКВЕ.
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455
Алексей BWSHARK 59 минут назад
Во во
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