"Чисто, как в госпитале!": обычное видео из минского метро шокировало американцев





В комментариях, оставленных под видео, люди удивлялись, не верили в реальность видео, предположив, что это постановка, и даже пытались найти недостатки в обычной сценке из жизни пассажиров в метро.





"Безопасная среда", "чистота, как в госпитале" "безмятежность" - такое впечатление видео вызвало у ряда комментаторов.