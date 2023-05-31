"Чисто, как в госпитале!": обычное видео из минского метро шокировало американцев

Жители США были удивлены чистотой и порядком, царящим в вагоне метро. Пост с видео набрал несколько тысяч комментариев и несколько миллионов просмотров. А кое-кто даже не поверил в то, что это реальность.
В американском сегменте соцсетей завирусилось видео из минского метро. Обычный день, обычные пассажиры. Кто-то читает с экрана книгу, кто-то слушает музыку, и при этом нет бомжей, воришек. Никто не дерётся и не пытается ограбить рядом стоящего.
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Видео вызвало бурную реакцию у американцев, которые удивились чистоте и порядку в вагоне и нормальности происходящего. Видимо, в США с этим большие проблемы, если ролик посмотрели более 5 миллионов раз!
В комментариях, оставленных под видео, люди удивлялись, не верили в реальность видео, предположив, что это постановка, и даже пытались найти недостатки в обычной сценке из жизни пассажиров в метро.
"Безопасная среда", "чистота, как в госпитале" "безмятежность" - такое впечатление видео вызвало у ряда комментаторов.
Кто-то попытался съязвить о повсеместно улыбающихся лицах, но ему ответили, что лучше уж хмурые люди, чем сумасшедшие в Америке. Почти в каждом втором комментарии говорилось о впечатлении покоя, миролюбивости и цивилизованности, которое люди испытывали при просмотре этого видео.
А еще комментаторы поражались тому, что увидели в ролике нормальных людей!
А когда кто-то выложил фото метро в Санкт-Петербурге и в Москве, присутствующие и вовсе пришли в восторг.
Как мало, оказывается, нужно американцу для удивления: просто чистое метро и нормальные люди!
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в США метро очень старое НьюЙоркское плюс там люди уже привыкли что в своё время маргиналы в нем гадили, и для них ничего особенного если кто то например там нарисует графити, тогда как у нас это что то из ряда вон
Москва конечно тоже красива, но тут больше жителей и много приезжих (не обязательно мигрантов), которые к городу относятся не очень и часто мусорят. Плюс бомжи.
Тут бомжей хватает, не пи#ди.
Да и не путаю я тебя с бомжом, или как ты там себя воспринимаешь.