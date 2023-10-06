Порода коров, впечатляющая своими размерами

Кианина (чианина, кьянина) крупная и одна из старейших пород крупного рогатого скота в мире. В данном посте вы узнаете несколько интересных фактов о ней.
Даже при габаритах в две тонны зверюги выглядят как утончённые фарфоровые статуэтки. Никаких стероидов и ГМО — только знойное итальянское солнце, свежайшие луговые травы и чудеса селекции!
Отличить мега бычков от других коровок довольно просто. Шкаф 2×2 — вот идеальное описание для этих животин! Взрослые быки вырастают до 2-х метров в холке и весят под 2000 килограмм веса. Только представьте, насколько они огромны! Для сравнения: рост «крупных» коровок у бабушки в деревне — около 1,5 метра, а вес — примерно 700 кило.
Причина гигантизма — тысячи лет направленной селекции. Согласно некоторым данным, первый крупно рогатый скот в Италию привезли из Азии и Африки примерно в 1500 году до нашей эры. В самом начале разведения эти коровы не давали молока и не разводились на мясо. Бурёнок использовали как тяговый скот для тяжёлых сельскохозяйственных работ, а по праздникам приносили в жертву.
Где же тут селекция, спросите вы? Всё просто: во-первых, чтобы целый день тянуть тяжеленный плуг по полю, нужна недюжинная силища. А во-вторых, у крестьян того времени не было возможности содержать хилых животин ради красивых глаз. Все, кто не мог работать, приносили пользу другим путём.
После такого отбора в породе остались только самые крупные, сильные и выносливые животные. Белый окрас защищает от палящего солнца, крепкие копыта позволяют ходить без устали весь день, а огромная мышечная масса стала уже частью их генотипа. К тому же за время эволюции у себя на родине коровы стали менее восприимчивы к местным заболеваниям — ну сказка просто!
В темпе живых тракторов животные работали вплоть до механизации всего сельского хозяйства в своём регионе. Конкурировать коровьи силы с двигателями внутреннего сгорания уже не могли, так что порода какое-то время находилась на грани исчезновения. Благо, их вовремя заметили энтузиасты и взяли быка за рога, превратив белых гигантов в элитную породу.
На сегодняшний день коровы ценятся как за первоклассные мясные качества, так и за способность стойко передавать свои генетические данные даже при скрещивании с другими породами. Чистокровные итальянские бычки набирают по 2 килограмма веса в день, и к 18 месяцам копытные весят уже под 700 килограмм. Итальянцы так трепетно и серьёзно относятся к разведению отечественного скота, что идентифицируют каждый стейк, чтобы покупатели могли узнать всё о жизни этой животинки.
Источник:
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Стволы деревьев из леса таскают, и пашут на склонах на них, там где трактор не может работать.
На мясо их так же растят, покупал копчёное.
Там их "волами" называют.
Странно, у нас в России вол, это кастрат быка в не зависимости от породы.
Цвет офигенный у них, как чуть топлёное молоко