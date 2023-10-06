Порода коров, впечатляющая своими размерами

Даже при габаритах в две тонны зверюги выглядят как утончённые фарфоровые статуэтки. Никаких стероидов и ГМО — только знойное итальянское солнце, свежайшие луговые травы и чудеса селекции!

Отличить мега бычков от других коровок довольно просто. Шкаф 2×2 — вот идеальное описание для этих животин! Взрослые быки вырастают до 2-х метров в холке и весят под 2000 килограмм веса. Только представьте, насколько они огромны! Для сравнения: рост «крупных» коровок у бабушки в деревне — около 1,5 метра, а вес — примерно 700 кило.