Священная корова: каких животных почитают в разных уголках мира

Животные часто становятся объектом внимания многих людей. Во-первых, они милые, во-вторых, могут быть полезными. Многие из них почитаются на уровне религии, а где-то даже на законодательном уровне подлежат защите. Рассказываем, где слон является священным животным, где – корова, а где волк.
Римляне, волки
Волчица, как известно, вскормила своим молоком основателей Рима, Ромула и Рема. Культ волка также был у славян. Чаще всего именно волк отвечал за хлеб: к нему обращались за урожаем.
Скандинавы же считали волков предвестниками Рагнарека, а огромный волк Фенрир, которого боги сковали цепями, при наступлении конца света освободится и убьет верховного бога Одина.
Буркина-Фасо, крокодил
Да, эти прекрасные элегантные животные далеко не везде идут на сумочки и перчатки. В Буркна-Фасо, небольшой африканской стране, есть некоторые районе, где крокодилам действительно поклоняются.
Все рептилии с доисторическими корнями здесь всегда сыты, довольны и даже являются этакими судьями. Если кто-то из племени провинится и обманет кого-то, его отправят постоять у воды. Считается, что священные крокодилы съедят врунишку.
Не стоит думать, что жители здесь – идиоты. В одной из деревень дети спокойно плавают в пруду с крокодилами, а женщины тут же стирают белье. Здесь, правда, живут западноафриканские представители крокодилов: они неагрессивны и людей, как правило, не трогают.
Индия, корова
Животное еще до индусов почитали римляне и египтяне. Сейчас священным оно является у последователей индуизма, зороастризма и джайнизма.
Даже местные законы Индии и Непала, официально светских стран, запрещает трогать коров: здесь они свободно ходят по городам, а когда местным очень нужна удача, они кормят рогатых.
Молоко же животных используется в различных ритуалах.
Коров здесь почитают настолько, что в позапрошлом веке местные даже восстали против британских колонистов. В 1857 году англичане начали поставлять местным жителям, которые служат в армии, винтовки. А слухи утверждали, что патрон, который надо было надкусывать при зарядке, был пропитан говяжьим и свиным жиром. И из-за этого надругательства над местными обычаями вспыхнуло восстание. Правда, его подавили, но индусы все же смогли захватить Дели.
Таиланд, слон
Слонов почитают в странах Индокитая. В Таиланде эти животные и вовсе стали символом страны. Даже один из индуистских богов, Ганеш, который олицетворяет мудрость и благополучие, имеет слоновью голову.
В Таиланде есть специальный закон, в котором регулируется положение слонов-альбиносов. Так, например, все они считаются собственностью короля. И любой человек, который нашел белого слона, на законодательном уровне обязан привести его к дворцу, а в обмен получит пожизненное содержание от монарха.
А еще в Конституции азиатского государства прописаны особые права слонов. Такие дела.
Медведь
Древние славяне почитали медведей. К слову, это, по преданиям, не официальное первоначальное название медведей, а лишь их прозвище. Их почитали как богов плодородия и защитников от всякого зла.
Но все это, конечно, лишь предания. Сейчас медведей убивать не принято, но если увидите его и будете способны, постарайтесь защищаться.
Индия, змея
Не только коровы уважаемы в Индии. Змеи здесь тоже пользуются особым статусом. Они ползают на улицах, в отелях (даже пятизвездочных!). Индус, увидев змею, не будет прогонять ее из дома и тем более убивать. Он будет ее выманивать и уговаривать, а если «даже» это не поможет, вызовет специалиста (да, есть и такие).
Коме того, в стране есть отдельный праздник, посвященный змеям – нагапанчами. Отмечают его в июле, змей в этот день приносят в города и осыпают их цветами.
Даже случайное убийство змеи в Индии считается грехом. В случае гибели змеи (если это видят люди), ей устраивают настоящие похороны: над ее телом читают молитвы, а позже устраивают погребальный костер.
Есть, правда, и другая сторона у таких почитаний: жертвами укусов змей ежегодно становятся примерно 80 тысяч человек. Но индусы уверены, что змеи кусают только грешников, которые недостаточно почитают этих животных.
Китай, тигр
В следующем году, как известно, нас ожидает год тигра. А он имеет огромное значение в китайской мифологии. Больше всего их почитают в городе Куньмин, где их даже используют для привлечения туристов.
Особый статус есть у тигров во Вьетнаме и Таиланде. В Таиланде даже есть буддийский храм, который еще называют «тигриным монастырем». Там монахи свободно общаются с хвостатыми-полосатыми, и при этом даже никак от них не защищаются. А тем временем, до сих пор не было зафиксировано ни одного летального исхода от такого общения.
Северная Африка, лошади
Этих красивых животных особо почитают у 23 народов Северной Африки и Ближнего Востока.
Раньше, когда многие народы Средней Азии вели кочевой образ жизни, лошади почитались и у них. Часто животных хоронят так же, как и людей. При жертвоприношениях, если они делались, уступала по ценности лишь человеческой жертве.
К слову, во многих мифах именно лошади часто появляются в различных мифах: они то становятся крылатыми, то пересекают огромные пространства. Современные религии тоже не отстают: например, святой Георгий, поражающий змия.
Свинья, Древний Египет и Древняя Греция
В Древнем Египте свиньи часто шли в расход именно как священные жертвы для различных богов. Греки же отдавали их в жертву богине Деметре, которая, в свою очередь, способствовала хорошему урожаю, плодородию, чистоте и молодости.
А что вы не знали о священных животных?
Источник:
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