Священная корова: каких животных почитают в разных уголках мира

Волчица, как известно, вскормила своим молоком основателей Рима, Ромула и Рема. Культ волка также был у славян. Чаще всего именно волк отвечал за хлеб: к нему обращались за урожаем.

Скандинавы же считали волков предвестниками Рагнарека, а огромный волк Фенрир, которого боги сковали цепями, при наступлении конца света освободится и убьет верховного бога Одина.