Оригинальный способ похищения книг из запертой комнаты старинного монастыря

Я боюсь, что моя горячая страсть пересилила совесть. Это может показаться эгоистичным, но я чувствовал, что книги были заброшены. Они были покрыты пылью и голубиным помётом, и я чувствовал, что никто больше не обращается к ним. Кроме того, в этом был азарт приключения, и я очень боялся, что меня обнаружат.