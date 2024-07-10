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Оригинальный способ похищения книг из запертой комнаты старинного монастыря

Оригинальный способ похищения книг из запертой комнаты старинного монастыря

Автор:
10 июля 2024 13:04
Сообщество : Истории
Метки: Мон-Сент-Одиль   Монастырь   Оттротт   Франция   история   книга   кража   потайной ход   похищение   способ   
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Загадка запертой комнаты, в которой происходит убийство или похищение, это благодатная тема для авторов, пишущих в криминальном или мистическом жанре. Но иногда ларчик открывается не то чтобы проще, но очень неожиданно.

И призраки или инопланетяне оказываются не при делах.

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Я боюсь, что моя горячая страсть пересилила совесть. Это может показаться эгоистичным, но я чувствовал, что книги были заброшены. Они были покрыты пылью и голубиным помётом, и я чувствовал, что никто больше не обращается к ним. Кроме того, в этом был азарт приключения, и я очень боялся, что меня обнаружат.

В 2003 году 32-летний Станислас Госсе признался в краже более 1000 старинных и редких книг из запертой частной библиотеки в монастыре, расположенном на высоте 760 метров в горах Вогезы во Франции. Чтобы совершить этот «подвиг», он по наружным стенам и скрытым лестницам пробрался в давно заброшенный средневековый проход с тайным доступом за библиотечными шкафами.

Затем он прокрался в библиотеку, выбрал «жертв» (или «счастливцев» – это как посмотреть) и ушёл тем же путём. Парень не был корыстным профессиональным вором, жаждущим денег. Все фолианты были найдены в целости и сохранности в его крошечной квартирке. Это был местный учитель, который наткнулся на карту тайных ходов в городском архиве и не смог устоять перед азартом.

Живописный и удалённый Мон-Сент-Одиль окружён 10-километровыми стенами - руинами укреплений. Монастырь датируется VII веком и посвящён святой Одилии Эльзасской, которая родилась слепой, но чудесным образом прозрела после вмешательства ангелов.

Здания неоднократно разрушались и восстанавливались, последний раз в 1600-х годах, а затем в 1853 году. Ни монахи, ни персонал здания не знали о существовании тайных ходов, пока не начали пропадать книги.

Конечно, кража книг не осталась незамеченной. Но поскольку комната была заперта, а доступ посторонних исключён, в течение целых двух лет способ и метод похищения оставались загадкой. Только после того, как наружные окна были заблокированы, а замки заменены, полиция решила, что в комнате должен быть ещё один вход.

Наконец, секрет был раскрыт. Это произошло, когда секция книжного шкафа откинулась, открыв тайный проход. Верёвочные лестницы вели на крышу, а затем в другие комнаты, чаще всего открытые для посетителей. Предполагается, что потайные ходы изначально были построены для того, чтобы главы монастыря могли подслушивать разговоры монахов в общей комнате.

Установив скрытые камеры, чтобы поймать воришку на месте преступления, полиция арестовала Госса, который деловито тащил верёвку и три чемодана, битком набитых книгами.

Педагога оштрафовали, приговорили к условному тюремному заключению и назначили штраф и  общественные работы – помощь в каталогизации книг в библиотеке Сент-Одиль. Надо полагать, последняя часть наказания больше обрадовала, нежели огорчила вдохновлённого древними знаниями мужчину.

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Метки: Мон-Сент-Одиль   Монастырь   Оттротт   Франция   история   книга   кража   потайной ход   похищение   способ   
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2  комментария
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25
Источник в Кремле 13 часов назад
Раньше в монастыре можно было пару чемоданов книг набрать всего за один талер. А сейчас понаставили камер.
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791
Глеб 11 часов назад
Юрий Деточкин, средневековая версия =)
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