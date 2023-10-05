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Молоток, отвага и немного шизы: чтобы стать красивыми, зумеры меняют свои лица с помощью ударов тупыми предметами

Молоток, отвага и немного шизы: чтобы стать красивыми, зумеры меняют свои лица с помощью ударов тупыми предметами

Автор:
05 октября 2023 14:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зумеры   врачи   лицо   молоток   разбивание костей   тикток   шиза   
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Так они якобы корректируют форму лицевых костей. Но это не точно.

В западных соцсетях завирусился новый тренд - «разбивание костей». Молодые люди прямо на дому «обстукивают» свои лица молотками, бутылками и прочими девайсами. Они считают, что так можно скорректировать линию подбородка, приподнять скулы, подправить нос и стать красавчиками. Своё странное хобби оправдывают так называемым законом Вольфа - согласно этой теории, кости укрепляются и реконструируются под определённым давлением.

Зумеры даже хвастаются результатами.

А может он просто похудел, поэтому и линия подбородка стала более чёткой? Разве нет?

И ещё один умелец:

Ну а врачи считают это обыкновенной дичью: костям невозможно придать другую форму без перелома. Хоть обстучись. А вот повредить таким способом лицевой нерв, травмировать глаз, заработать проблемы с сосудами - это запросто.



Но зумеров это не пугает: хэштэг #BoneSmashing набрал уже 364 миллиона просмотров в ТикТоке и это не предел.

Красота со страшной силой.

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Метки: Зумеры   врачи   лицо   молоток   разбивание костей   тикток   шиза   
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17  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Скажите им кто-нибудь, что гвоздь 200 в мозг активирует гениальность, причем, в какой угодно сфере.
Это должно помочь процессу самовыпиливания идиотов.
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327
Михаил 5 минут назад
Такие новости внушают надежду что скоро идиоты истребят себя сами...
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865
Олеся К 6 минут назад
гомосятина фу...
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Капсулы для стирки и посудомоек они уже жрали, теперь молотками херачатся. Не говорите им, что зеки со своими пипирками делают...
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32k
Ego sum qui sum Час назад
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7k
Станислав Час назад
Тю, я думал они реально будут молотками кости крошить себе на "лице", а тут массажером каким-то постучал и ппц ))
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Надо пустить слух.что если они будут биться бошкой об стену,то станут умнее.Чем сильнее,тем умнее.
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561
Андрей Понамарев Час назад
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16k
Majul Час назад
Мне вот интересно, как они без мозга живут то?
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12k
Copycat 2 часа назад
во все времена будут шарлотаны впариввающую подобную куиту - вон не так давно тут была статья про аферистку прошлых веков которая эмалью кокой то лица теткам покрывала
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30k
Юрьевич 2 часа назад
Это явно пациенты...
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61k
pynh 2 часа назад
а они только в лица тупыми предметами долбятся?
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Полное соответствие формы и содержания! Тупость внутри , ваяет форму тупым предметом!
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304
no. 2 часа назад
ну, сотряс не грозит, нечему.
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August

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