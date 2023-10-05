Молоток, отвага и немного шизы: чтобы стать красивыми, зумеры меняют свои лица с помощью ударов тупыми предметами

Так они якобы корректируют форму лицевых костей. Но это не точно.
В западных соцсетях завирусился новый тренд - «разбивание костей». Молодые люди прямо на дому «обстукивают» свои лица молотками, бутылками и прочими девайсами. Они считают, что так можно скорректировать линию подбородка, приподнять скулы, подправить нос и стать красавчиками. Своё странное хобби оправдывают так называемым законом Вольфа - согласно этой теории, кости укрепляются и реконструируются под определённым давлением.
Зумеры даже хвастаются результатами.
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А может он просто похудел, поэтому и линия подбородка стала более чёткой? Разве нет?
И ещё один умелец:
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Ну а врачи считают это обыкновенной дичью: костям невозможно придать другую форму без перелома. Хоть обстучись. А вот повредить таким способом лицевой нерв, травмировать глаз, заработать проблемы с сосудами - это запросто.
Но зумеров это не пугает: хэштэг #BoneSmashing набрал уже 364 миллиона просмотров в ТикТоке и это не предел.
Красота со страшной силой.
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Это должно помочь процессу самовыпиливания идиотов.