Забавный костюм на Хэллоуин

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Любители Хэллоуина за океаном и не только уже вовсю готовятся к празднику. Одни хотят своим костюмом напугать публику, а другие - рассмешить. Перед вами забавный костюм, который точно привлечёт внимание окружающих.
Весёлый костюм на самый мистический праздник года.
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