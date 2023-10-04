Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 октября

3061
20
А вы помните, что ровно 193 года назад Бельгия провозгласила независимость от Нидерландов?! Вот и я не помню. Мемоделы тоже как-то упустили сие историческое событие. Чем же они занимались сегодня? Посмотрим...
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 октября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября
Новости партнёров
реклама