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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 октября

Автор:
04 октября 2023 20:13
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3061
20
А вы помните, что ровно 193 года назад Бельгия провозгласила независимость от Нидерландов?! Вот и я не помню. Мемоделы тоже как-то упустили сие историческое событие. Чем же они занимались сегодня? Посмотрим...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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14k
Ничоси 2 часа назад
Комментарий к фото
КАПС в интернетах всегда обозначал крик или возглас
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JeanLuk Полчаса назад
Автор в 50% картинок баянит сам себя, в 50% Арона
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35k
Андрей Иванов Час назад
Смазку перед сексом?!! Так и скажи - вазелин
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Никифоридис

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