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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

Автор:
08 октября 2023 20:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4923
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8 октября 1873 в США открыта первая женская тюрьма. Это великий шаг в эмансипации женщин. Просто потрясающий. С уголовочкой, прекрасные дамы!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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27k
Matrosskin 2 часа назад
Комментарий к фото
Щаз, подождите, туда Алкин галка со своей ведьмой свалит ( ну, они же не могут жить в воюющей стране), и обязательно вспыхнет ! Аура у них такая
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41k
Бабай 2 минуты назад
Даже комментировать не буду...
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18k
Михаил Гривин 13 минут назад
Война на Тайване, да... Вы погодите, ещё ближний восток толком не разгорелся - а вы уже про Тайвань.
А помните, эти новости в 2020-м - "какой год плохой" и всё такое? Помните, да? Значит, у вас память норм, новости трехлетней давности помнить
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166
Миха Михаил Гривин Минуту назад
Я вчера только с другом про это вспоминал. "А помнишь когда корона началась и все говорили что это самый плохой год был? "))
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35k
Андрей Иванов 15 минут назад
Девушка под кроватью\диваном пусть сначала уберётся (сразу ответ на возражения - мальчики не пользуются прокладками, чулками и ватными тампонами)
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6k
мемфрид 20 минут назад
На Тайване. Это полуостров.
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8k
Puans-on 20 минут назад
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15k
GROMOZEKA Час назад
Ссска, до слёз

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Никифоридис

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