Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

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8 октября 1873 в США открыта первая женская тюрьма. Это великий шаг в эмансипации женщин. Просто потрясающий. С уголовочкой, прекрасные дамы!
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