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"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

"Каждый день по лямчику где-то рублей": телефонный мошенник из Днепра разоткровенничался с полицейскими

Автор:
04 октября 2023 14:43
Сообщество : Мошенничество
Метки: Россия   интересное   мошенники   обман   полиция   телефонные мошенники   фото   
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Женщина, которая чуть не стала жертвой мошенников, пришла в полицию. В этот момент на проводе был аферист и полицейским удалось с ним поговорить.

Телефонный мошенник названивал сотруднице Министерства культуры Башкортостана, представился сотрудником ФСБ, заявил, что она украла «государственную сумму в размере 560 тысяч рублей» и сейчас находится под следствием. Аферист уговорил женщину взять кредит на полмиллиона рублей. Сначала уфимка отправилась брать кредит, поддавшись на уговоры мошенника. К счастью, кредит ей не дали. Когда злоумышленники об этом узнали, то начали угрожать штрафами и уголовными делами. Поняв, что происходит, женщина отправилась в полицию, по пути общаясь с мошенником. Тогда полицейские уже взяли трубку, сообщает SHOT.

Мошенник рассказал полицейским, что работает в офисе. Вместе с ним работает примерно 200 человек. Каждый мошенник ходит в офис как на обычную работу, рутинно обманывая людей каждый день. Если верить словам афериста, каждый разводит жертв минимум на миллион рублей ежедневно, но мошенникам достаётся только 3% от всех денег.

В Днепре офисов больше, чем квартир в Москве. Примерно 3000, если не больше. На одном офисе более 200 человек. И каждый в день закрывает себе нормально так — по лямчику где-то рублей. Больше трёх тысяч звонков [делаю в день]", — рассказал аферист из Днепра.

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Метки: Россия   интересное   мошенники   обман   полиция   телефонные мошенники   фото   
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9  комментариев
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7k
Allmaster 42 минуты назад
за 12 часов он делает 3000 звонков.... каждый длительностью по 4 секунды? ))
За это время он только успевает услышать пошел на хрен! :)
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244
Андрей Граф 4 минуты назад
[мат]
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2k
anatolis 10 минут назад
Сегодня такой звонил, усирался что из департамента полиции Эстонии звонит. На ответ, вечер в хату что то стал булькать и слился.
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11k
Том Сойер 24 минуты назад
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12k
Rus77 Полчаса назад
200 х 3000 = 600.000 население Днепра - 984 423 Интересно чем заняты тогда остальные)?
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4k
Феликс Дзержинский 39 минут назад
Какая наглая п@здёж.
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26k
Федор 43 минуты назад
П-и-з-д-е-т-ь не мешки ворочать)) По ляму каждый день, каждый сотрудник делает)) Не смешите мои пятки
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1k
Артур Котовой 44 минуты назад
Врёт все. Мивину без соли доедает, Тимур то знает что они голодают))
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