Мужские мочки – это неприлично!

Сделано это было в рамках борьбы с женственными мужчинами, которая уже во всю действует в Китае больше года. Ведь носить серьги в ушах – это прерогатива женщин, по мнению Китая, хотя даже в историческом Китае их носили и мужчины тоже.

Помимо этого теперь нельзя рисовать слишком феминных мальчиков в играх, нельзя красить губы. Пострадали и мужчины-продавцы косметики на том же ТаоБао, которые любили показывать все на себе.

Я даже рассказывала о китайском летнем лагере для детей «по борьбе с кей-попом», где из мальчиков делают настоящих мужчин, а не изнеженных поп-айдолов. В общем, средство по борьбе с женственностью у Китая много, и каждый смешнее предыдущего.