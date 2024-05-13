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Мужские мочки – это неприлично!

Мужские мочки – это неприлично!

Автор:
13 мая 2024 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Мужские мочки   Цензура   заблюрены уши   маразм   мочки   ухо   фото   
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В один прекрасный день китайские телезрители смотрели шоу про айдолов (поп-исполнителей) и заметили, что у них у всех заблюрены уши! Кто-то подумал, что это такой ироничный розыгрыш, что уши теперь – неприличное место.

Но оказалось все как всегда смешнее и тупее. Теперь неприлично смотреть на мужские проколотые уши!

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Сделано это было в рамках борьбы с женственными мужчинами, которая уже во всю действует в Китае больше года. Ведь носить серьги в ушах – это прерогатива женщин, по мнению Китая, хотя даже в историческом Китае их носили и мужчины тоже.

Помимо этого теперь нельзя рисовать слишком феминных мальчиков в играх, нельзя красить губы. Пострадали и мужчины-продавцы косметики на том же ТаоБао, которые любили показывать все на себе.

Я даже рассказывала о китайском летнем лагере для детей «по борьбе с кей-попом», где из мальчиков делают настоящих мужчин, а не изнеженных поп-айдолов. В общем, средство по борьбе с женственностью у Китая много, и каждый смешнее предыдущего.

Насмешки над законом

Ничего другого, кроме смеха, заблюривание мужских ушей за то, что в мочке сережка, смеха не вызывает и у самих китайцев. Так же глупо, как у нас замазывают сигареты теперь в кино по телевизору, теперь кадр выглядит еще более пошло и провокативно.

Посыпались предложения блюрить девушке-айдолу всю голову, если у нее будет короткая стрижка «под мальчика». В рамках борьбы против слишком мужественных женщин.

Администрация в Китае вообще очень часто путает берега, а потом дает заднюю. Я недавно писала, что в одной провинции местные власти даже стыдили своих жителей за пристрастие носить на публике теплые пижами.

И они опубликовали в соц. сетях имена этих людей, их фотографии и личный номер! Будто они преступники в возрасте, а не просто любят одеваться удобно.

То же самое с сережками на мужчинах. Их наличие совсем не делает мужчин менее мужественными, посмотрите только на пиратов! Они целый век держали в страхе всех торговцев. Но для Китая сережка – признак западной поп-культуры, и он совсем не хочет такого же засилья айдолов, как в Южной Корее.

С одной стороны, можно их понять, ничего хуже в музыкальной индустрии, чем беспощадная фабрика «трейни» и придумать нельзя. Но, с другой стороны, в Китае уже дикая социальная конкуренция в других сферах, а красивым людям по статистике платят на 20% больше. Так что поздно пить боржоми!

Правильно ли поступает Китай, просто пытаясь скрыть на телеэкране то, что все и так видят перед собой каждый день? Будет ли от этого польза в долгосрочной перспективе? Сомнительно.

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Метки: Китай   Мужские мочки   Цензура   заблюрены уши   маразм   мочки   ухо   фото   
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Snezhinka
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