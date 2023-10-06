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"На чём отец отвозил тебя в школу?": Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил

"На чём отец отвозил тебя в школу?": Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил

Автор:
06 октября 2023 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дэвид Бекхэм   виктория бекхэм   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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В документальном фильме Виктория заявила, что и она, и её муж - выходцы из рабочего класса. Однако Дэвид не дал ей соврать.

На Netflix вышел документальный фильм о семье Бекхэм. В нём семейная пара рассказывает о своей жизни и о пути, который они прошли вместе. В одной из четырёх серий Виктория рассказала, что они с Дэвидом выросли в простых семьях, где очень ценился труд:


"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали, мы рабочий класс".


Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"

- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория.

- Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж.

- Коротко ответить не получиться.

- На чём отец отвозил тебя в школу?

- Когда как.

- Нет, нет, нет.

- В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.

После этого неловкого диалога Дэвид сказал "спасибо" и закрыл дверь.

Многие зрители посмеялись над эпизодом, посчитав эту ситуацию милой. Но другие назвали Викторию лгуньей.

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Метки: Видео   Дэвид Бекхэм   виктория бекхэм   интервью   интересное   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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32k
Teodor 2 часа назад
Сочинение "Бедная семья" в английской школе: "Жила была бедная семья - папа был бедный, мама бедная, дети бедные, и все-все: горничная, гувернантка, сторож, садовник и даже смотритель бассейна были бедными..."
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5k
Feldkurat_Katc 21 минуту назад
Анекот в тему.
Во Франции объявили конкурс художников на наиболее выразительное графическое изображение голода. Собрали художников из многих стран, дали им месяц и командировочные. Все уселись за мольберты, а русский кинулся во все тяжкие. Бабы, бухло и так пролетел почти весь месяц. За один день он нарисовал и получил первую премию.
Третье место получил англичанин. Он нарисовал семью, ужинающую саем без сахара.
Второе место получил американец. Он нарисовал детей, роющихсч на помойке.
А русский налисовал жопу, покрытую паутиной.
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17k
banzai7 Полчаса назад
Кстати, в Москве многие владельцы Роллс Ройсов вообще безработные.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Самое занятное в этом, что такие истории часто проканывают.
А - из рабочего класса? Ну тогда, хорошо, конечно. Вот он вам социальный лифт в действии.
И все ок. Не важно, что такой лифт работает только для таланта уровня Бэкса.
Он же есть...лифт этот. Значит у каждого плебея есть теоретический шанс стать патрицием.
На этом и зиждится вся суть комитилистической мечты. А амеры её возвели в ранг национальной идеи.
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9k
Zhora 40 минут назад
Ну может Роллс-Ройс старенький уже был, сильно подержанный)
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21k
Davy Jones 49 минут назад
Всегда так делаю, когда отвожу ребенка в школу беру Роллс Ройс, на спортивную секцию беру Феррари, а на плавание мы ходим на яхте, но вы ничего не подумайте мои дети их простоц крестьянской семьи, просто агрокультуры наши то на хихи, то на измену людей пробивает, а иногда и на шугняк
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663
Werewolf_LT 58 минут назад
Почему не получиться? [мат]....
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1k
Kra Час назад
СмеЧно... Билл Гейтс тоже из бедной семьи был...дада...
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12k
Владимир Час назад
А чего? Вы разве не знали, что Ролс Ройс, машина для бедных?
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56k
dima423 2 часа назад
)) норм сценка
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26k
Сталкер 2 часа назад
Обычный пиар-ход. Хавай, пипл. ))
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