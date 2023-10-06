"На чём отец отвозил тебя в школу?": Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил

На Netflix вышел документальный фильм о семье Бекхэм. В нём семейная пара рассказывает о своей жизни и о пути, который они прошли вместе. В одной из четырёх серий Виктория рассказала, что они с Дэвидом выросли в простых семьях, где очень ценился труд:





"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали, мы рабочий класс".





Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"

- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория. - Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж. - Коротко ответить не получиться. - На чём отец отвозил тебя в школу? - Когда как. - Нет, нет, нет. - В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.

После этого неловкого диалога Дэвид сказал "спасибо" и закрыл дверь.