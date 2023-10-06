"На чём отец отвозил тебя в школу?": Виктория Бекхем пыталась убедить зрителей, что она из простой семьи, но Дэвид всё испортил

В документальном фильме Виктория заявила, что и она, и её муж - выходцы из рабочего класса. Однако Дэвид не дал ей соврать.
На Netflix вышел документальный фильм о семье Бекхэм. В нём семейная пара рассказывает о своей жизни и о пути, который они прошли вместе. В одной из четырёх серий Виктория рассказала, что они с Дэвидом выросли в простых семьях, где очень ценился труд:
"Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали, мы рабочий класс".
Услышав это, Дэвид заглянул в комнату и попросил жену быть честной. Виктория смутилась, но продолжила рассказывать про "рабочий класс" и о том, что в юности она не знала роскоши. Тогда Дэвид задал ей вопрос: "На чем отец возил тебя в школу?"
- Ну, мой отец... — смущенно начала Виктория.
- Нет, отвечай! Какая была машина? — настаивал муж.
- Коротко ответить не получиться.
- На чём отец отвозил тебя в школу?
- Когда как.
- Нет, нет, нет.
- В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс, — наконец призналась Виктория.
После этого неловкого диалога Дэвид сказал "спасибо" и закрыл дверь.
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Многие зрители посмеялись над эпизодом, посчитав эту ситуацию милой. Но другие назвали Викторию лгуньей.
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Во Франции объявили конкурс художников на наиболее выразительное графическое изображение голода. Собрали художников из многих стран, дали им месяц и командировочные. Все уселись за мольберты, а русский кинулся во все тяжкие. Бабы, бухло и так пролетел почти весь месяц. За один день он нарисовал и получил первую премию.
Третье место получил англичанин. Он нарисовал семью, ужинающую саем без сахара.
Второе место получил американец. Он нарисовал детей, роющихсч на помойке.
А русский налисовал жопу, покрытую паутиной.
А - из рабочего класса? Ну тогда, хорошо, конечно. Вот он вам социальный лифт в действии.
И все ок. Не важно, что такой лифт работает только для таланта уровня Бэкса.
Он же есть...лифт этот. Значит у каждого плебея есть теоретический шанс стать патрицием.
На этом и зиждится вся суть комитилистической мечты. А амеры её возвели в ранг национальной идеи.