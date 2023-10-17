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Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян

Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян

Автор:
17 октября 2023 10:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дубай   интересное   лобода   песни   фото   шоу бизнес   
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Певица Лобода несколько раз уже негативно высказывалась против России. Но, как говорится, деньги не пахнут.

Недавно певица Лобода заявила, что больше не будет использовать в своей речи русский язык. Кроме того, украинская певица в блоге украинская певица говорила, что до последнего будет предана лишь своей родине. Но до сих пор Лобода пытается усидеть на двух стульях. Недавно она выступила в Дубае на корпоративе для россиян. Как правило, на таких мероприятиях фото и видео съёмка запрещена, но частенько гости нарушают конфиденциальность. Так в сеть утекли видео выступления певицы, где она поёт на русском языке "К черту любовь" и другие свои хиты.

Кроме Лободы гостей также развлекал русский иллюзионист и певец Араш, спевший по-русски песню "Восточные сказки", которую он записывал вместе с группой "Блестящие", уточняет "Комсомольская правда".

Олег Влади, которому принадлежит хит "К черту любовь", подал на Лободу в суд, говорится на сайте Истринского суда Московской области. После того, как певица публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать.

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Метки: Видео   Дубай   интересное   лобода   песни   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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5k
jnkbxybr Час назад
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16k
Vital Idol 11 минут назад
Те, кто слушают лабуду - лохи пазырные!
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7k
vasilykopkov 24 минуты назад
Хватит пиарить всяких б*ядей...
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2k
Дмитрий Полчаса назад
А надо просто маркировать организации, которые платят врагам России и лишать их бюджетных средств, включая гос.контракты.
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2k
Alexander Gorn 36 минут назад
Удивительно не то, что эта (нецензурное слово, которое антимат всё равно вырежет) за деньги на всё готова. Удивительно то, что кто-то готов платить деньги, чтобы ее послушать, всё равно на каком языке. Впрочем, корпоративы в Дубае в военное время тоже понятно кто устраивает, так что они нашли друг друга.
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80
Liberman 38 минут назад
так, коль она поет на русском - значит есть спрос.значит там русскоязычные, а значит русские.
Они там на другой планете что ль живут? не знают что им будет петь хохляцкая курва,ненавидящая русских?! куколды чтоль?
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15k
Типа граф 42 минуты назад
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1k
олег 47 минут назад
кто эти смелые люди .кому интересен этот трансвестит.
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3k
Руслан Час назад
Про@лядь хохляцкая
чому не українською розмовляєт? На сайте Миротворец её уже разместили?
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10k
Борис Карабанов Час назад
И вообще, кому это всё интересно? Хватит их пиарить! Забвение для них - худший исход.
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1k
Илья 2 часа назад
Так вроде она не гнала против Русского языка. Она понимает , что кормовая база это республики СССР и эмигранты из стран СНГ.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Видимо, эта самая Лобода не в курсе, что она "певица ртом и никому не интересна". Поёт себе и денежки огребает. Скажите ей об этом уже кто-нибудь ещё раз!
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107
Феличита Борис Карабанов 2 часа назад
деньги не пахнут. Живёт она лучше чем большинство достойных людей
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3k
Χάρων 2 часа назад
Ну не на украинском же ей петь...
А у неё, кстати, есть вообще песни на украинском?
Просто я не слежу за её "творчеством".
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24k
ЦСКА 2 часа назад
И что удивительного? За деньги б.л.я.д.ь сделает все что угодно! Даже Родину продаст!
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8k
Гур 2 часа назад
Не ну а чо? Кушать то хочется Лободе
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107
Феличита Гур 2 часа назад
в хохляндию её уже не пустят?
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