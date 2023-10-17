Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян

Певица Лобода несколько раз уже негативно высказывалась против России. Но, как говорится, деньги не пахнут.
Недавно певица Лобода заявила, что больше не будет использовать в своей речи русский язык. Кроме того, украинская певица в блоге украинская певица говорила, что до последнего будет предана лишь своей родине. Но до сих пор Лобода пытается усидеть на двух стульях. Недавно она выступила в Дубае на корпоративе для россиян. Как правило, на таких мероприятиях фото и видео съёмка запрещена, но частенько гости нарушают конфиденциальность. Так в сеть утекли видео выступления певицы, где она поёт на русском языке "К черту любовь" и другие свои хиты.
Кроме Лободы гостей также развлекал русский иллюзионист и певец Араш, спевший по-русски песню "Восточные сказки", которую он записывал вместе с группой "Блестящие", уточняет "Комсомольская правда".
Олег Влади, которому принадлежит хит "К черту любовь", подал на Лободу в суд, говорится на сайте Истринского суда Московской области. После того, как певица публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать.
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Они там на другой планете что ль живут? не знают что им будет петь хохляцкая курва,ненавидящая русских?! куколды чтоль?
А у неё, кстати, есть вообще песни на украинском?
Просто я не слежу за её "творчеством".