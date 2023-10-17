Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян

Недавно певица Лобода заявила, что больше не будет использовать в своей речи русский язык. Кроме того, украинская певица в блоге украинская певица говорила, что до последнего будет предана лишь своей родине. Но до сих пор Лобода пытается усидеть на двух стульях. Недавно она выступила в Дубае на корпоративе для россиян. Как правило, на таких мероприятиях фото и видео съёмка запрещена, но частенько гости нарушают конфиденциальность. Так в сеть утекли видео выступления певицы, где она поёт на русском языке "К черту любовь" и другие свои хиты.