10 сериалов, которые выходят в сентябре

Новые сериалы, которые выходят в сентябре 2023 года, и продолжения проектов, уже полюбившихся зрителям.
В этой подборке представлены различные по стилю визуализации и жанру работы режиссёров от США до Японии. Авторы списка ориентировались на рейтинг, составленный крупнейшей в мире базой данных о кинематографе — IMDb.
«Подменыш» (2023)
Действие происходит в альтернативном Нью-Йорке. Одна, казалось бы, счастливая семья, столкнулась с трагедией. Главе семейства придётся отыскать своих жену и сына, но в какой из Вселенных? Сериал начали транслировать восьмого сентября на Apple TV+.
«Виргин Ривер» (2019-…)
Медсестра и бывший Морпех встречаются в городке Виргин Ривер. Им придётся пройти ряд испытаний, чтобы залечить старые раны. 7 сентября начался 5 сезон.
«Звёздный путь: Нижние палубы» (2020-…)
Вдохновлённые культовым фильмом 60-х «Звёздный путь» создатели этого мультфильма с юмором рассказали о непростых буднях простых работяг космолёта. 4 сезон стартовал 7 сентября.
«Гамера: Возрождение» (2023)
Японская анимация в сентябре представит свой новый проект, в котором речь пойдёт о конце ХХ века. Трое школьных друзей, озабоченные подростковыми проблемами, становятся свидетелями жуткой схватки невиданных существ. Каждый из них выглядит устрашающе, но один определённо отличается. Кто он и кем призван? За рубежом трансляция началась 7 сентября.
«Я есть Грут» (2022-…)
Короткометражные приключения Малыша Грута, который попадает в нелепые ситуации по всей Галактике. На Disney+ мультфильм показывают с 6 сентября.
«Рой» (2023)
Океан изучен только на 5%. Что же скрывается в его глубинах? Об этом и расскажет новый детективный триллер, вышедший за рубежом 5 сентября.
«Колесо времени» (2021-…)
У них есть одна задача — найти избранного, но на этом их путь на закончится, ведь пророчества не дают точного определения будущего: избранный либо спасёт этот мир, либо уничтожит его до основания. Второй сезон (вышел 1 сентября) продолжит их испытания.
«Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» (2022-…)
Современная криминальная драма о самом опасном городе США — Чикаго. Для любителей бандитских разборок и историй хороших-плохих парней. Несмотря на тривиальное описание, сериал уже по первому сезону заработал хорошие оценки, а второй на оригинальном языке вышел 1 сентября.
«Разочарование» (2018-…)
Этот мультфильм нравится многим взрослым, не зря его продлили на 5 сезон. Принцесса здесь вовсе не красотка, да ещё страдает алкогольной зависимостью и дружит с чёртом, Король бросает своё королевство, а мачеха оказывается не такой уж злодейкой. В жизни всё наперекосяк — об этом мультяшно и смешно рассказывают создатели сериала. За рубежом его транслируют с 1 сентября.
«Ван-пис»
Всполошились не только аниме-поклонники, но и любители кино про пиратские поиски сокровищ. Оригинальный сюжет уже давно увлёк зрителей захватывающей историей и колоритными персонажами. И, судя по всему, Netflix постарался не упасть в грязь лицом, показав фантастические приключения в новой обработке уже 31 августа.
Источник:
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Это мерзкое зрелище я хотел бы позабыть навсегда. Даже с учетом того, что меня хватило только на первые две серии.
Сериал напомнил мне "кавказскую пленницу 2". Актеры играют настолько ненатурально и бездарно, что рука невольно тянется к красной кнопке на пульте телевизора. Компьютерная графика на уровне конца 90х. Сюжет...я не знаю, что там было в аниме, но создается впечатление, что сценарий фильма писали пятиклассники из школы для детей с отклонениями в развитии. Мотивация поступков совершенно бредовая...