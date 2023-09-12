10 сериалов, которые выходят в сентябре

Этот мультфильм нравится многим взрослым, не зря его продлили на 5 сезон. Принцесса здесь вовсе не красотка, да ещё страдает алкогольной зависимостью и дружит с чёртом, Король бросает своё королевство, а мачеха оказывается не такой уж злодейкой. В жизни всё наперекосяк — об этом мультяшно и смешно рассказывают создатели сериала. За рубежом его транслируют с 1 сентября.

«Ван-пис»