FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12028 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 сериалов, которые выходят в сентябре

10 сериалов, которые выходят в сентябре

Автор:
12 сентября 2023 07:45
Сообщество : Кино
Метки: кино   мульсериал   подборка   сентябрь   сериал   фильм   
1958
11

Новые сериалы, которые выходят в сентябре 2023 года, и продолжения проектов, уже полюбившихся зрителям.

В этой подборке представлены различные по стилю визуализации и жанру работы режиссёров от США до Японии. Авторы списка ориентировались на рейтинг, составленный крупнейшей в мире базой данных о кинематографе — IMDb.

«Подменыш» (2023)

×
×

Действие происходит в альтернативном Нью-Йорке. Одна, казалось бы, счастливая семья, столкнулась с трагедией. Главе семейства придётся отыскать своих жену и сына, но в какой из Вселенных? Сериал начали транслировать восьмого сентября на Apple TV+.

«Виргин Ривер» (2019-…)

Медсестра и бывший Морпех встречаются в городке Виргин Ривер. Им придётся пройти ряд испытаний, чтобы залечить старые раны. 7 сентября начался 5 сезон.

«Звёздный путь: Нижние палубы» (2020-…)

Вдохновлённые культовым фильмом 60-х «Звёздный путь» создатели этого мультфильма с юмором рассказали о непростых буднях простых работяг космолёта. 4 сезон стартовал 7 сентября.

«Гамера: Возрождение» (2023)

Японская анимация в сентябре представит свой новый проект, в котором речь пойдёт о конце ХХ века. Трое школьных друзей, озабоченные подростковыми проблемами, становятся свидетелями жуткой схватки невиданных существ. Каждый из них выглядит устрашающе, но один определённо отличается. Кто он и кем призван? За рубежом трансляция началась 7 сентября.

«Я есть Грут» (2022-…)

Короткометражные приключения Малыша Грута, который попадает в нелепые ситуации по всей Галактике. На Disney+ мультфильм показывают с 6 сентября.

«Рой» (2023)

Океан изучен только на 5%. Что же скрывается в его глубинах? Об этом и расскажет новый детективный триллер, вышедший за рубежом 5 сентября.

«Колесо времени» (2021-…)

У них есть одна задача — найти избранного, но на этом их путь на закончится, ведь пророчества не дают точного определения будущего: избранный либо спасёт этот мир, либо уничтожит его до основания. Второй сезон (вышел 1 сентября) продолжит их испытания.

«Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» (2022-…)

Современная криминальная драма о самом опасном городе США — Чикаго. Для любителей бандитских разборок и историй хороших-плохих парней. Несмотря на тривиальное описание, сериал уже по первому сезону заработал хорошие оценки, а второй на оригинальном языке вышел 1 сентября.

«Разочарование» (2018-…)

Этот мультфильм нравится многим взрослым, не зря его продлили на 5 сезон. Принцесса здесь вовсе не красотка, да ещё страдает алкогольной зависимостью и дружит с чёртом, Король бросает своё королевство, а мачеха оказывается не такой уж злодейкой. В жизни всё наперекосяк — об этом мультяшно и смешно рассказывают создатели сериала. За рубежом его транслируют с 1 сентября.

«Ван-пис»

Всполошились не только аниме-поклонники, но и любители кино про пиратские поиски сокровищ. Оригинальный сюжет уже давно увлёк зрителей захватывающей историей и колоритными персонажами. И, судя по всему, Netflix постарался не упасть в грязь лицом, показав фантастические приключения в новой обработке уже 31 августа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   мульсериал   подборка   сентябрь   сериал   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
BuG 12 минут назад
А... ну и про "Ван пис".... чую не мёдом пахнуть будет сериал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
30k
BuG 13 минут назад
"Вдохновлённые культовым фильмом 60-х «Звёздный путь»" Мда... это всё равно что написать про "Они сражались за родину" что фильм вдохновлён одним днём ВОВ. Посмотрите сколько всего вышло по Звёздному пути!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr Полчаса назад
Категорически НЕ рекомендую смотреть «Ван-пис».
Это мерзкое зрелище я хотел бы позабыть навсегда. Даже с учетом того, что меня хватило только на первые две серии.
Сериал напомнил мне "кавказскую пленницу 2". Актеры играют настолько ненатурально и бездарно, что рука невольно тянется к красной кнопке на пульте телевизора. Компьютерная графика на уровне конца 90х. Сюжет...я не знаю, что там было в аниме, но создается впечатление, что сценарий фильма писали пятиклассники из школы для детей с отклонениями в развитии. Мотивация поступков совершенно бредовая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Просьба к автору: - можно у каждого сериала писать что за компания его снимала, там hbo, netflix, amazon, я просто уже наученый многолетним опытом всегда обращаю на это внимание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

648977



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Минске выбрали Мисс Беларусь
В Минске выбрали Мисс Беларусь
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
Набирающие популярность в сообществах
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Художница рисует комиксы про нашу типичную жизнь
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#автомир#люди#ДТП#авто аварии#задержание#СССР#полиция#женщины
#фото#машина#подборка#Россия#позитив#Автовсячина#новости#США#девушки#кино
#Прикол#автомобили#интересно#интересное#аварии#Дагестан#сарказм#в мире#дизайн#милота
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 20 ляпов и ошибок в известных фильмах 20 ляпов и ошибок в известных фильмах 35 сериалов 2023/22 года, которые можно посмотреть за вечер 35 сериалов 2023/22 года, которые можно посмотреть за вечер 10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие 10 лучших экранизаций книг за последнее десятилетие 50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем 50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем 10 киношных злодеев с психическими расстройствами 10 киношных злодеев с психическими расстройствами

На что жалуетесь?

Вернуться