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В Японии можно купить 4,5-метрового робота-трансформера за $3 миллиона

В Японии можно купить 4,5-метрового робота-трансформера за $3 миллиона

Автор:
04 октября 2023 09:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Archax   Видео   Япония   люди   робот   трансформер   удивительно   
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Японский стартап Tsubame Industries разработал робота-трансформера, внешне напоминающего Оптимуса Прайма. Машина получила название Archax — имя позаимствовали у вымершего динозавра археоптерикс, хотя тот был крылатым существом. Вес Archax составляет около 3,5 тонны, рост — 4,5 метра. Работает машина под управлением оператора внутри.

У Archax есть два режима работы: в «сложенном» состоянии и «разложенном». Скорость перемещения — до 10 километров в час на четырех колесах. Пилот может управлять движением робота, в том числе «руками» с помощью джойстиков в кабине. Робот оснащен набором сенсоров и камер, а внутри кабины установлен набор мониторов для повышенной обзорности.

«Я хотел создать нечто, при взгляде на которое можно сказать: „Это Япония“», — заявил основатель стартапа 25-летний Рю Йошида. Он планирует собрать и продать пять роботов Archax стоимостью $3 млн каждый. Парень также считает, что Archax могут найти применение в космической индустрии и в операциях по спасению.

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Метки: Archax   Видео   Япония   люди   робот   трансформер   удивительно   
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3  комментария
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15k
Типа граф Полчаса назад
Хрень какая то .
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1k
liveevil 38 минут назад
При чём здесь трансформер? Если большой робот, то обязательно трансформер?
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6k
livaneth Час назад
Вот этот явно покруче выглядит
Ссылка www.youtube.com
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