В Японии можно купить 4,5-метрового робота-трансформера за $3 миллиона

Японский стартап Tsubame Industries разработал робота-трансформера, внешне напоминающего Оптимуса Прайма. Машина получила название Archax — имя позаимствовали у вымершего динозавра археоптерикс, хотя тот был крылатым существом. Вес Archax составляет около 3,5 тонны, рост — 4,5 метра. Работает машина под управлением оператора внутри.
У Archax есть два режима работы: в «сложенном» состоянии и «разложенном». Скорость перемещения — до 10 километров в час на четырех колесах. Пилот может управлять движением робота, в том числе «руками» с помощью джойстиков в кабине. Робот оснащен набором сенсоров и камер, а внутри кабины установлен набор мониторов для повышенной обзорности.
«Я хотел создать нечто, при взгляде на которое можно сказать: „Это Япония“», — заявил основатель стартапа 25-летний Рю Йошида. Он планирует собрать и продать пять роботов Archax стоимостью $3 млн каждый. Парень также считает, что Archax могут найти применение в космической индустрии и в операциях по спасению.
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