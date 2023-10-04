В Японии можно купить 4,5-метрового робота-трансформера за $3 миллиона

У Archax есть два режима работы: в «сложенном» состоянии и «разложенном». Скорость перемещения — до 10 километров в час на четырех колесах. Пилот может управлять движением робота, в том числе «руками» с помощью джойстиков в кабине. Робот оснащен набором сенсоров и камер, а внутри кабины установлен набор мониторов для повышенной обзорности.