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Блогеры начали зачитывать некрологи чтобы заработать

Блогеры начали зачитывать некрологи чтобы заработать

Автор:
04 октября 2023 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в сети   заработок   люди   некролог   странное   
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Относительно недавно на платформе “Youtube” появились и начали активно развиваться так называемые “пиратские некрологи”. Авторы каналов читают данные умерших людей на камеру, чтобы заработать.

На ютубе распространяются «пиратские некрологи» или видео, в которых неизвестные люди зачитывают информацию об умерших из газет и похоронных бюро. Ролики публикуются для монетизации – часто в описании продаются товары, а авторы контента просят скорбящих донатить им деньги.

Видео, на которых блогеры зачитывают информацию об умерших или «пиратские некрологи», появляются на ютубе в течение многих лет. Часто в подобных роликах снимаются неизвестные мужчины. Иногда ютуберы озвучивают данные из похоронных бюро или местных газет поверх слайд-шоу из свечей и фотографий умерших, взятых из соцсетей.

На блоги с «пиратскими некрологами», как правило, подписанное мало человек (пара тысяч), но ролики могут набирать миллионы просмотров. Некоторым блогерам удаётся выполнить требования партнёрской программы YouTube, чтобы начать зарабатывать на рекламе. Кроме того, они» получают прибыль, манипулируя скорбящими зрителями и предлагая им скидывать деньги.

Пакистанский блогер Quddos Taunsvi открыто говорит, что зарабатывает на некрологах тысячи долларов в месяц.

В описании видео ютуберы могут рекламировать различные продукты с Amazon или перечислять ключевые слова для поиска такие как «смерть», причина смерти», «умереть», «RIP» и прочие. Ролики, ориентированные на количество просмотров, а не на качество, сняты непрофессионально.

В блогах нет и намёка на сожаление со стороны авторов контента. Некоторые блогеры чередуют некрологи с другими новостями – например, с фотографиями орангутанга, выбрасывающего опоссума из вольера в австралийском зоопарке Перта.
В 2019 году родственникам умерших удалось привлечь к ответственности владельцев канадского сайта, переиздающего некрологи. Блогеры были обязаны выплатить 20 миллионов долларов в качестве компенсации скорбящим семьям.

Публикация «пиратских некрологов» не считает противозаконной. С развитием искусственного интеллекта подобных роликов станет ещё больше – AI может зачитывать и сам писать текст некрологов.

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Метки: Видео   в сети   заработок   люди   некролог   странное   
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