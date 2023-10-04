Блогеры начали зачитывать некрологи чтобы заработать

На ютубе распространяются «пиратские некрологи» или видео, в которых неизвестные люди зачитывают информацию об умерших из газет и похоронных бюро. Ролики публикуются для монетизации – часто в описании продаются товары, а авторы контента просят скорбящих донатить им деньги.

Видео, на которых блогеры зачитывают информацию об умерших или «пиратские некрологи», появляются на ютубе в течение многих лет. Часто в подобных роликах снимаются неизвестные мужчины. Иногда ютуберы озвучивают данные из похоронных бюро или местных газет поверх слайд-шоу из свечей и фотографий умерших, взятых из соцсетей.