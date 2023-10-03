15 весёлых кадров с детьми, которые могут перевернуть всё с ног на голову

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Быть родителем - это сложное, утомительное, но одновременно весёлое дело. И если у вас хорошее чувство юмора, то у вас будет бесконечное количество возможностей посмеяться. В этом посте вы увидите ситуации, с которыми сталкивались почти все родители на свете. Взгляните!
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Так, говорят, отпечатки зубов, как и пальцев, уникальны. Вот и сравнивайте.
Правда недостаток у такой связки тоже есть. Это и цена, потому как УЗО и ВА стоят дороже чем один АВДТ, и места в щите занимают больше, и немного усложняют разводку внутри щита. Но как по мне, так лучше шит купить чуть поболе, да чуть больше потратить на начинку этого щита, зато получить гораздо лучшую и более избирательную защиту.