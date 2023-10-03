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15 весёлых кадров с детьми, которые могут перевернуть всё с ног на голову

15 весёлых кадров с детьми, которые могут перевернуть всё с ног на голову

Автор:
03 октября 2023 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Кадры   Перевернут   Сложное   весёлые   с ног на голову   ситуации   
2569
16

Быть родителем - это сложное, утомительное, но одновременно весёлое дело. И если у вас хорошее чувство юмора, то у вас будет бесконечное количество возможностей посмеяться. В этом посте вы увидите ситуации, с которыми сталкивались почти все родители на свете. Взгляните!

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Метки: Кадры   Перевернут   Сложное   весёлые   с ног на голову   ситуации   
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6  комментариев
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17k
Alex 2 часа назад
хохол......
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6k
S__D 57 минут назад
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6k
S__D 58 минут назад
Комментарий к фото
не знаю, кто
.
Так, говорят, отпечатки зубов, как и пальцев, уникальны. Вот и сравнивайте.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как говорил М.Евдокимов, "УЗО-то нету!"
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DarSie

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