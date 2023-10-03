15 весёлых кадров с детьми, которые могут перевернуть всё с ног на голову

Быть родителем - это сложное, утомительное, но одновременно весёлое дело. И если у вас хорошее чувство юмора, то у вас будет бесконечное количество возможностей посмеяться. В этом посте вы увидите ситуации, с которыми сталкивались почти все родители на свете. Взгляните!