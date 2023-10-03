Как актёра, сыгравшего в сериале "Во все тяжкие", чуть не посадили за убийство

Всё случилось ещё в 70-е, когда Крэнстон только-только начинал свою актёрскую карьеру и был небогат и молод.

В 1976 году 20-летний Крэнстон вместе с братом раскатывал по Америке на байках, останавливался то тут, то там, пытался устроиться на всякую лёгкую работу, чтобы оставалось время на участие в различных театральных и полусамодеятельных постановках.