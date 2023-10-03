Как актёра, сыгравшего в сериале "Во все тяжкие", чуть не посадили за убийство

Даже если вы не смотрели этот сериал, то вы наверняка видели множество мемов и картинок про немолодого учителя химии в защитном костюме, который из робкого подкаблучника превратился в воротилу преступного бизнеса на границе с Мексикой. "Во все тяжкие" заслуженно находится в топе самых лучших драматических сериалов.
Без шуток, Брайан Крэнстон сегодня один из самых талантливых актёров нашей современности. Часто актёры хороши либо в драме, либо в комедии, а вот Крэнстон хорош в обоих этих жанрах. А ведь рассмешить зрителя намного сложнее, чем заставить заплакать. Помимо этого, Брайан, судя по его поступкам, неплохой парень. Но как же так вышло, что такой человек, чуть не оказался за решёткой, да ещё и по такому серьёзному обвинению?
Всё случилось ещё в 70-е, когда Крэнстон только-только начинал свою актёрскую карьеру и был небогат и молод.
В 1976 году 20-летний Крэнстон вместе с братом раскатывал по Америке на байках, останавливался то тут, то там, пытался устроиться на всякую лёгкую работу, чтобы оставалось время на участие в различных театральных и полусамодеятельных постановках.
И вот, как-то раз он поселился во Флориде, в городке Дейтон-Бич. Тут он принимал участие в постановке "О, папа, бедный папа, мама повесила тебя в шкафу, и мне так грустно". Чтобы хоть как-то выжить, он с братом начал работать официантами в ресторане Hawaiian Inn. Руководил заведением повар Питер Вонг и он был просто отвратительным человеком. Как говорил сам Крэнстон "он ненавидел всех, и все ненавидели его". Абсолютно все его подчинённые множество раз шутили на тему убийства шефа и, Брайан, конечно же тоже. Вот бы, говорил он, порезать эту сволочь на куски, да зажарить на гриле. Дошутились.
Питер Вонг был найден в багажнике собственного автомобиля с проломленной головой. Его тело весьма неумело попытались спрятать. Полиция тут же пошла в ресторан, чтобы опросить подчинённых убитого. Полиция, разумеется, спросила, не говорил ли кто-нибудь про убийство шефа и коллектив разразился нервным смехом: да каждый, кто знал Вонга, хотел его прибить. А вот братья-официанты особенно страстно юморили на эту тему.
И так уж вышло, что Крэнстоны, незадолго до обнаружения трупа и начала расследования, решили, что всё, что могли они уже от города получили, собрали вещи и укатили из Дейтон-Бич, искать лучшей жизни. Ну а копам много не надо - они сложили два и два и решили, что вот он, убийца: будущая звезда сериала "Во все тяжкие" - Брайан Крэнстон.
Ничего не подозревающих братьев тут же объявили в розыск и их довольно быстро остановила дорожная полиция. Но, к счастью, полиция не стала зацикливаться на них и истинный убийца был вскоре пойман. Все было намного проще.
Питер Вонг частенько возил с собой крупные суммы денег, явно имея какие-то незаконные способы заработка на стороне, и это не было секретом ни для кого. С ним всегда ездила его верная помощница, сопровождавшая его во всех финансовых делах.
Ну она и решила прикончить Вонга ради денег, наняв огромных мужиков, чтобы те его избили битами до смерти и отняли деньги. Виновным был рецидивист, напавший на Питера, в компании двух таких же громил.
Всё расследование длилось не дольше двух недель и, к счастью для Крэнстона, все обвинения с него сняли довольно быстро.
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Этож Ветров!