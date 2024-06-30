Шоу группы Rammstein удивило пассажиров самолета





В этот раз креатив оценили не только фанаты, пришедшие на выступление любимой группы, но и пассажиры самолета. Они решили, что в городе произошла трагедия, и что-то сильно взрывается.

Честно говоря, если не в курсе, что там на земле происходит, то выглядит это очень тревожно.