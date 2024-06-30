Шоу группы Rammstein удивило пассажиров самолета

Фееричный концерт с использованием пиротехники прошел в Дублине, да с таким размахом, что его увидели не только пассажиры мимо пролетавшего самолета, но люди за городом.
Надо отдать должное организаторам Rammstein, они всегда умели делать действительно эффектные шоу. Тут тебе и лазеры, и огонь, дым, короче, все что душе угодно. Ну и, конечно, сама атмосфера заряжает на драйв. Как говорится, хорошую музыку будут слушать все мои соседи, и неважно хотят они этого или нет.
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Как отмечают фанаты, шоу и зрелищность были на высшем уровне, звук был на высоте, а сет-лист был почти идеальным. Вот только те, кто был в первых рядах, немножко поджарились.
В этот раз креатив оценили не только фанаты, пришедшие на выступление любимой группы, но и пассажиры самолета. Они решили, что в городе произошла трагедия, и что-то сильно взрывается.
Честно говоря, если не в курсе, что там на земле происходит, то выглядит это очень тревожно.
Элементы огненного шоу видели и многие жители столицы на расстоянии до 15 километров.
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