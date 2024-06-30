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Шоу группы Rammstein удивило пассажиров самолета

Шоу группы Rammstein удивило пассажиров самолета

Автор:
30 июня 2024 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Видео   Концерт   дублин   знаменитости   фаершоу   
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Фееричный концерт с использованием пиротехники прошел в Дублине, да с таким размахом, что его увидели не только пассажиры мимо пролетавшего самолета, но люди за городом.

Надо отдать должное организаторам Rammstein, они всегда умели делать действительно эффектные шоу. Тут тебе и лазеры, и огонь, дым, короче, все что душе угодно. Ну и, конечно, сама атмосфера заряжает на драйв. Как говорится, хорошую музыку будут слушать все мои соседи, и неважно хотят они этого или нет.


Как отмечают фанаты, шоу и зрелищность были на высшем уровне, звук был на высоте, а сет-лист был почти идеальным. Вот только те, кто был в первых рядах, немножко поджарились.



В этот раз креатив оценили не только фанаты, пришедшие на выступление любимой группы, но и пассажиры самолета. Они решили, что в городе произошла трагедия, и что-то сильно взрывается.

Честно говоря, если не в курсе, что там на земле происходит, то выглядит это очень тревожно.

Элементы огненного шоу видели и многие жители столицы на расстоянии до 15 километров.


Ну а сами фанаты произвели на жителей города весьма приятное впечатление.


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Метки: rammstein   Видео   Концерт   дублин   знаменитости   фаершоу   
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5  комментариев
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Максим Т. Час назад
"его увидели не только пассажиры мимо пролетавшего самолета, но за городом." - это, простите, на каком языке?
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просто Дмитрий 36 минут назад
А кто-то подумал, а кто-то подумал ...ПУТИН ПРИШЁЛ !!!
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