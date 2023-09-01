Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в зал и рассёк поклоннице лоб

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Американский рэпер 50 Cent во время исполнения одной из песен разозлился из-за того, что ассистенты вручили ему несколько неработающих микрофонов. Мужчина швырнул устройство в толпу и попал в голову женщины.
Рэпер 50 Cent разбил голову фанатке микрофоном. Исполнитель швырнул его в толпу на своем концерте в Лос-Анжелесе, сообщают местные СМИ.
А все потому, что рэпера подвела техника. Сначала 50 Cent дали один микрофон — он оказался сломан, поэтому музыкант бросил его в зал. Затем ситуация повторилась. Второй микрофон также был неисправен, поэтому рэпер швырнул его со всей силы в толпу.
А все потому, что рэпера подвела техника. Сначала 50 Cent дали один микрофон — он оказался сломан, поэтому музыкант бросил его в зал. Затем ситуация повторилась. Второй микрофон также был неисправен, поэтому рэпер швырнул его со всей силы в толпу.
Устройство угодило прямо в голову зрительнице. Бросок был настолько сильный, что рассек ей лоб.
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Метки: 50 Cent Видео Концерт знаменитости микрофон
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