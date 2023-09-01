Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в зал и рассёк поклоннице лоб

Рэпер 50 Cent разбил голову фанатке микрофоном. Исполнитель швырнул его в толпу на своем концерте в Лос-Анжелесе, сообщают местные СМИ.



А все потому, что рэпера подвела техника. Сначала 50 Cent дали один микрофон — он оказался сломан, поэтому музыкант бросил его в зал. Затем ситуация повторилась. Второй микрофон также был неисправен, поэтому рэпер швырнул его со всей силы в толпу.