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Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в зал и рассёк поклоннице лоб

Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в зал и рассёк поклоннице лоб

Автор:
01 сентября 2023 07:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 50 Cent   Видео   Концерт   знаменитости   микрофон   
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Американский рэпер 50 Cent во время исполнения одной из песен разозлился из-за того, что ассистенты вручили ему несколько неработающих микрофонов. Мужчина швырнул устройство в толпу и попал в голову женщины.

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Метки: 50 Cent   Видео   Концерт   знаменитости   микрофон   
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12  комментариев
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Какие же нигеры гадёныши...
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3k
Федя Хитрый 6 минут назад
Хотел как Линдеманн сделать, но уровень не тот . Недотягивает.

Ссылка www.youtube.com
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4k
Волот Полчаса назад
она получила этот билет
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528
ruslan d 51 минуту назад
Да оплатит пару ее хотелок и все будет хорошо ...
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1k
Татьяна Баженова Час назад
Чисто обезьянье направление эстрады, даже видом искусства не назовёшь это кривляние. Ни музыки, ни стихов... Одни на сцене руками машут и бубнят какую-то хрень, другие в зале орут и головами раскачивают - жуткое зрелище!
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12
konop-igor Татьяна Баженова 4 минуты назад
А наша эсрада так и плещет талантами.
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71k
Пётровыч Час назад
Йоу, я думаю что он бросил в неё микрофон, потому что она чёрная Йоу, я вижу это и чувствую это вот тут, в моей груди Йоу, это определённо проявление расизма и дикое неуважение к чернокожим жителям UNATED STATES OFFF AMERICA!
Йоу!
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58k
Олег Час назад
А у нас в сельском доме культуры в это время спивается ансамбль балалаечников. И всем похер....
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Разбогатела, бедняжка ))
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
хех а это кто
?
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34k
ACU900 2 часа назад
Думаю адвокаты договорятся о выплате компенсации пострадавшей. Ну плюс еще расходы на ее лечение. А сам он получит условно или исправительные работы. А то что минутная ярость превысила здравый смысл из за которой у него прибавились пррблемы похлеще сломанного микрофона - так кто ж ему врач?
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14k
Александр 2 часа назад
Вот они замороченные. Нашим "звёздам" хоть ножку от табурета дай вместо микрофона - концерт состоится, один фиг под фанеру...
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