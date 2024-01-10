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12 пар знаменитостей, о родстве которых вы могли не догадываться

12 пар знаменитостей, о родстве которых вы могли не догадываться

Автор:
10 января 2024 08:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   интересно   ничего себе   родственики   удивительно   фото   
3843
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Ни для кого не секрет, что существуют целые актёрские династии, каждое поколение которых оставляет свой след в кинематографе разных десятилетий.

Большинство из них известны зрителям, но есть такие родственные связи среди актёров и других знаменитостей, которые, несмотря на медийность, остаются не так очевидны. Например, каждый знает, кто исполнял роль Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, но не каждый знает, что сын этого актёра пользуется не меньшим успехом в кино.

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Актрисы приходятся друг другу тётей и племянницей, обе успешные актрисы.

Актёры приходятся друг другу дядей и племянником. Сэм Ллойд известен по сериалам «Отчаянные домохозяйки» (2004-2005) и «Клиника» (2009).

Мать и дочь известны своими ролями в фильмах ужасов: Джанет Ли исполнила главную роль в фильме «Психо» (1960), а Джейми известна по серии фильмов «Хэллоуин».

Отец, солист рок-группы Genesis, и его дочь, известная по роли в сериале «Эмили в Париже» (2020).

Король Великобритании и актёр, исполнявший роль Волан-де-Морта, являются двоюродными братьями в восьмом колене.

Актёры являются двоюродными братьями. Они также приходятся племянниками режиссёру и продюсеру Фрэнсису Форду Копполе.

Мама Марти в фильме «Назад в будущее» (1985) и актрисы Зои Дойч, известной по фильму «Академия вампиров» (2014) и комедии «Почему он?» (2016).

Отец и сын — успешные ирландские актёры и оба известны по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере. Брендан Глисон сыграл Грозного глаза, а Донал Глисон — Билла Уизли. Также Донал исполнил запоминающуюся роль генерала Армитажа Хакса во франшизе «Звёздных войн».

Актёры являются единокровными братом и сестрой, чей отец — режиссёр Джон Хьюстон.

Ларс, сыгравший роль Виктора Петрова в сериале «Карточный домик» (2013-2018), является старшим братом Мадса.

Ричард Харрис, известный по роли Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, и Джаред Харрис, известный по роли Лэйна Прайса в сериале «Безумцы» (2007-2015), являются отцом и сыном.

Певицы не являются кровными родственниками, но Долли Партон приходится Майли крёстной мамой.

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Метки: актеры   знаменитости   интересно   ничего себе   родственики   удивительно   фото   
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17  комментариев
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Quantimus 2 часа назад
>>являются двоюродными братьями в восьмом колене<<
Немного не понял. Разве они не восьмиюродные тогда братья?
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3k
Иван Петров Полчаса назад
как тут не обойтись без этих и этих?

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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Сэма Ллойда отлично знаю только по сериалу "Клиника", где он там играет юриста и состоит в группе поющего персонала. "Домохозяйки" не так знамениты как "Клиника".
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3k
Наблюдатель 39 минут назад
Да добрая половина актеров и актрис голливуда, приходятся друг другу братьями, сестрами, дядями, тетями, папами и мамами.
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283
bambooworm 55 минут назад
Еще вот эти. Да их таких вагоооон....
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19k
Алексей Теуш 57 минут назад
Так то у Джейми Ли папа тоже будь здоров был...
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283
bambooworm 57 минут назад
Робертсов-то поболе будет
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5k
Заур Час назад
"Лиа Томпсон и Зои Дойч"

Кто кому чего?
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34k
Korolev 2 часа назад
Джон и Аида Туртурро...
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60
maxer33 2 часа назад
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Половина знаменитостей не знаменитости
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10k
Алексей 2 часа назад
Одного знаю второго нет и наоборот
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