12 пар знаменитостей, о родстве которых вы могли не догадываться

Ни для кого не секрет, что существуют целые актёрские династии, каждое поколение которых оставляет свой след в кинематографе разных десятилетий.
Большинство из них известны зрителям, но есть такие родственные связи среди актёров и других знаменитостей, которые, несмотря на медийность, остаются не так очевидны. Например, каждый знает, кто исполнял роль Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, но не каждый знает, что сын этого актёра пользуется не меньшим успехом в кино.
Актрисы приходятся друг другу тётей и племянницей, обе успешные актрисы.
Актёры приходятся друг другу дядей и племянником. Сэм Ллойд известен по сериалам «Отчаянные домохозяйки» (2004-2005) и «Клиника» (2009).
Мать и дочь известны своими ролями в фильмах ужасов: Джанет Ли исполнила главную роль в фильме «Психо» (1960), а Джейми известна по серии фильмов «Хэллоуин».
Отец, солист рок-группы Genesis, и его дочь, известная по роли в сериале «Эмили в Париже» (2020).
Король Великобритании и актёр, исполнявший роль Волан-де-Морта, являются двоюродными братьями в восьмом колене.
Актёры являются двоюродными братьями. Они также приходятся племянниками режиссёру и продюсеру Фрэнсису Форду Копполе.
Мама Марти в фильме «Назад в будущее» (1985) и актрисы Зои Дойч, известной по фильму «Академия вампиров» (2014) и комедии «Почему он?» (2016).
Отец и сын — успешные ирландские актёры и оба известны по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере. Брендан Глисон сыграл Грозного глаза, а Донал Глисон — Билла Уизли. Также Донал исполнил запоминающуюся роль генерала Армитажа Хакса во франшизе «Звёздных войн».
Актёры являются единокровными братом и сестрой, чей отец — режиссёр Джон Хьюстон.
Ларс, сыгравший роль Виктора Петрова в сериале «Карточный домик» (2013-2018), является старшим братом Мадса.
Ричард Харрис, известный по роли Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, и Джаред Харрис, известный по роли Лэйна Прайса в сериале «Безумцы» (2007-2015), являются отцом и сыном.
Певицы не являются кровными родственниками, но Долли Партон приходится Майли крёстной мамой.
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Немного не понял. Разве они не восьмиюродные тогда братья?
Кто кому чего?