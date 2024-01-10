12 пар знаменитостей, о родстве которых вы могли не догадываться

Большинство из них известны зрителям, но есть такие родственные связи среди актёров и других знаменитостей, которые, несмотря на медийность, остаются не так очевидны. Например, каждый знает, кто исполнял роль Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, но не каждый знает, что сын этого актёра пользуется не меньшим успехом в кино.