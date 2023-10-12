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18 вещей, которые делают жизнь проще

18 вещей, которые делают жизнь проще

Автор:
12 октября 2023 10:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   вещь   идея   люди   мир   решение   
1991
19

Люди совершенствуют все вокруг, чтобы сделать свой быт комфортнее. Порой достаточно улучшить даже самую привычную вещь. Делимся подборкой отличных идей, авторы которых заслуживают аплодисментов.

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"Жарьте при температуре не менее 70°C. Так вы устраните опасные бактерии, которые могут стать причиной серьезного и даже смертельного заболевания".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: быт   вещь   идея   люди   мир   решение   
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18  комментариев
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11k
kaboza Час назад
у меня будильник время на потолок проецирует, а пробку кто встречал с левой резьбой?
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2k
STRiX 2 минуты назад
Комментарий к фото
А то люди совсем уже отупели, не знают в какую сторону крышку откручивать...
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60k
Александр 15 минут назад
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8k
Ntvl 20 минут назад
12 - это для тупорылых дебилов
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2k
Выхухоль (Нагайна) 23 минуты назад
Гидрант для собак "М", а где "Ж"?
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15k
Kostick Час назад
на самом деле нужна всего лишь одна вещь - деньги)

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32k
Teodor Час назад
Что, кто-то не в состоянии по весу определить сколько в пакете примерно осталось молока? Или можно перепутать в какую сторону открутить-закрутить крышку..? А ведь за эти "опции" придется доплатить... Вот бумажка под наклейкой - полезная вещь, только тут явно сами продавцы заботу проявили...
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99
ruslan d Час назад
Хорошие идеи
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99
ruslan d sedoisever Час назад
Да почему перебор ? Дети, пожилые люди , девушки ...
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99
ruslan d sedoisever 57 минут назад
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