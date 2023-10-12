18 вещей, которые делают жизнь проще

1991
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Люди совершенствуют все вокруг, чтобы сделать свой быт комфортнее. Порой достаточно улучшить даже самую привычную вещь. Делимся подборкой отличных идей, авторы которых заслуживают аплодисментов.
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3. "В отеле, где я остановился, доступ к полке в душевой кабине открыт как изнутри, так и снаружи"
"Жарьте при температуре не менее 70°C. Так вы устраните опасные бактерии, которые могут стать причиной серьезного и даже смертельного заболевания".
6. "В этом продуктовом магазине контейнеры с орехами и сухофруктами выставлены в перевернутом виде, чтобы было лучше видно их содержимое"
11. В аэропорту Филадельфии установлен фальшивый пожарный гидрант, чтобы служебные собаки могли справить нужду
12. На бутылке с соком есть стрелка, указывающая направление, в котором нужно повернуть крышку, чтобы открыть
Источник: — переведено специально для fishki.net
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