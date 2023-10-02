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В аэропорту Чебоксар перед взлетающим самолетом приземлился парашютист

В аэропорту Чебоксар перед взлетающим самолетом приземлился парашютист

Автор:
02 октября 2023 22:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   взлетная полоса   парашют   происшествие   самолет   чебоксары   
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Устроить переполох и парализовать работу целого аэропорта очень просто. Парашют, ветер и отсутствие мастерства - вот слагаемые успеха. В Чебоксарах прашютистка приземлилась посреди взлетной полосы прямо перед носом готовящегося к взлёту гражданского лайнера.

Парашютистка приземлилась на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Чебоксар в понедельник, 2 октября прямо за несколько минут до начала движения гражданского самолета № 6808, следующего по маршруту  Чебоксары — Москва-Шереметьево в 9.40 утра. Самолёт готовился к взлёту и уже стоял на рулении. Видео происшествия оказалось в распоряжении «Известий».

Спортсменку снесло ветром на взлетную полосу. Ей не удалось самостоятельно встать, поэтому на помощь пришли сотрудники авиационной безопасности, которые успели до взлета самолета поднять девушку на ноги.

В пресс-службе аэропорта уточнили «Известиям», что всего десантировалось около 100 парашютистов, нескольких из них унесло на территорию воздушной гавани:

Вероятно, при организации десантирования не были учтены погодные условия, сила и направление ветра, сказался недостаточный опыт парашютистов. Кроме того, у ДОСААФ отсутствовала своя поисково-спасательная команда.

По факту происшествия проводится проверка.

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Метки: ЧП   взлетная полоса   парашют   происшествие   самолет   чебоксары   
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4  комментария
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
Парашют не планирующий ,видимо один из новых "дубов"
То есть далеко от места высадки улететь не могла.
Обычно и высота высадки 600-800 .
.
Получается парашютистов сбрасывали совсем рядом с действующим аэропортом ????
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1k
Лебовски Полчаса назад
А теперь покатай меня, большая черепаха.......!!!! (с)
Это то, чем она занималась на взлетной полосе.
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65k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
то просто феерично скинули огромное количество народа 100 человек это блин мать его рота ВДВ и пофиг кто куда упадет и пофиг как будут обратно их собирать ...абсолютно насрать . хорошо хоть парашюты всем выдали а может и нет
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91k
Херанука Паибалу 50 минут назад
Ну не идиоты ли ???????????????
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KlyaksaZ
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