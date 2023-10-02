В аэропорту Чебоксар перед взлетающим самолетом приземлился парашютист

Устроить переполох и парализовать работу целого аэропорта очень просто. Парашют, ветер и отсутствие мастерства - вот слагаемые успеха. В Чебоксарах прашютистка приземлилась посреди взлетной полосы прямо перед носом готовящегося к взлёту гражданского лайнера.
Парашютистка приземлилась на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Чебоксар в понедельник, 2 октября прямо за несколько минут до начала движения гражданского самолета № 6808, следующего по маршруту Чебоксары — Москва-Шереметьево в 9.40 утра. Самолёт готовился к взлёту и уже стоял на рулении. Видео происшествия оказалось в распоряжении «Известий».
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Спортсменку снесло ветром на взлетную полосу. Ей не удалось самостоятельно встать, поэтому на помощь пришли сотрудники авиационной безопасности, которые успели до взлета самолета поднять девушку на ноги.
В пресс-службе аэропорта уточнили «Известиям», что всего десантировалось около 100 парашютистов, нескольких из них унесло на территорию воздушной гавани:
Вероятно, при организации десантирования не были учтены погодные условия, сила и направление ветра, сказался недостаточный опыт парашютистов. Кроме того, у ДОСААФ отсутствовала своя поисково-спасательная команда.
По факту происшествия проводится проверка.
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То есть далеко от места высадки улететь не могла.
Обычно и высота высадки 600-800 .
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Получается парашютистов сбрасывали совсем рядом с действующим аэропортом ????
Это то, чем она занималась на взлетной полосе.