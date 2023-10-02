В аэропорту Чебоксар перед взлетающим самолетом приземлился парашютист

Спортсменку снесло ветром на взлетную полосу. Ей не удалось самостоятельно встать, поэтому на помощь пришли сотрудники авиационной безопасности, которые успели до взлета самолета поднять девушку на ноги.

В пресс-службе аэропорта уточнили «Известиям», что всего десантировалось около 100 парашютистов, нескольких из них унесло на территорию воздушной гавани:

Вероятно, при организации десантирования не были учтены погодные условия, сила и направление ветра, сказался недостаточный опыт парашютистов. Кроме того, у ДОСААФ отсутствовала своя поисково-спасательная команда.

По факту происшествия проводится проверка.