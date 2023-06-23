Багажный люк самолёта открылся прямо во время полета

У летевшего в Бразилию пассажирского самолета в воздухе открылся багажный люк. Невозмутимых пассажиров воздушного судна запечатлели на видео.
Полёт этого самолёта, следовавшего из Сан-Луиса в Сальвадор (Бразилия), может показаться шокирующим. Хотя сами люди на борту были на удивление хладнокровны — и это несмотря на то, что в самолёте открылся багажный люк. Видимо, пассажиры посчитали, что лететь «с открытой дверью» — это не такое уж большое дело.
Впрочем, ничего страшного и впрямь не случилось. На самолёте летел вместе со своей группой бразильский певец и автор песен Tierry. Команда музыканта благополучно приземлилась, и гастроли исполнителя продолжились по запланированному графику.
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Но респект тем, кто багаж крепил. На совесть. Ничего не улетело.
По виду затылков и абсолютному хладнокровию я бы решил, что это спецназ летит на особо важное задание. И открытый люк им явно не в диковинку.