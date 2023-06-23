Багажный люк самолёта открылся прямо во время полета

Полёт этого самолёта, следовавшего из Сан-Луиса в Сальвадор (Бразилия), может показаться шокирующим. Хотя сами люди на борту были на удивление хладнокровны — и это несмотря на то, что в самолёте открылся багажный люк. Видимо, пассажиры посчитали, что лететь «с открытой дверью» — это не такое уж большое дело.