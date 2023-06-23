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Багажный люк самолёта открылся прямо во&nbsp;время полета

Багажный люк самолёта открылся прямо во время полета

Автор:
23 июня 2023 13:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   в мире   люк   повезло   происшествие   самолет   
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У летевшего в Бразилию пассажирского самолета в воздухе открылся багажный люк. Невозмутимых пассажиров воздушного судна запечатлели на видео.

Полёт этого самолёта, следовавшего из Сан-Луиса в Сальвадор (Бразилия), может показаться шокирующим. Хотя сами люди на борту были на удивление хладнокровны — и это несмотря на то, что в самолёте открылся багажный люк. Видимо, пассажиры посчитали, что лететь «с открытой дверью» — это не такое уж большое дело.

Впрочем, ничего страшного и впрямь не случилось. На самолёте летел вместе со своей группой бразильский певец и автор песен Tierry. Команда музыканта благополучно приземлилась, и гастроли исполнителя продолжились по запланированному графику.

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Метки: Бразилия   в мире   люк   повезло   происшествие   самолет   
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9  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
а что они должны были сделать ? бегать по салону с криками А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-АА-А-
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5k
Интерактивный Конвертер Минуту назад
Багажный люк самолёта открылся прямо во&nbsp;время полетаПосмотреть
Багажный люк самолёта открылся прямо во&nbsp;время полета
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2k
Инквизитор РФ 20 минут назад
Спокойно сидят и срут
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8k
Nikolay 21 минуту назад
А что такого? Ну, вышел кто-то покурить на пару минут, в салоне то нельзя
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383
Звёздный князь Полчаса назад
Мы так в переполненном автобусе летом катаемся )))))
Но респект тем, кто багаж крепил. На совесть. Ничего не улетело.
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12k
Graf_Dracula Полчаса назад
Они ещё и смотрять так, в даль
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24k
Павел Плеханов 45 минут назад
Какая интересная "группа" у музыканта :)
По виду затылков и абсолютному хладнокровию я бы решил, что это спецназ летит на особо важное задание. И открытый люк им явно не в диковинку.
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Alex Chebrikov

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