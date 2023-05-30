В Ростове-на-Дону обрушились спортивные трибуны со зрителями. Есть погибшие и пострадавшие

22 человека пострадали при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где проводился футбольный турнир среди школьников. Мама одного из юных спортсменов погибла, шестеро взрослых и 15 детей в возрасте 11-12 лет госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом.
От Гребного канала в Ростове-на-Дону днём 30 мая отъезжала одна «скорая» за другой. Сегодня там проводился футбольный турнир между школьными командами Ростова и Батайска. ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5.
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Погода начала портиться ещё накануне: 30 мая региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей предупреждали о ливне и сильном ветре до 20 — 23 метров в секунду.
Но утром светило солнце и матч отменять не стали.
Однако, во время игры начался сильный ливень и ветер. Что случилось дальше, установит следствие. По предварительным данным, дети прятались от осадков под трибуной. Порывом ветра её опрокинуло прямо на них.
В спасательном ведомстве журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал 21 человека, среди которых 15 детей и 6 взрослых. Погибла мать одного из юных футболистов команды «Батайск». Она получила смертельные раны головы и груди.
Пострадавших в больнице навестил губернатор Василий Голубев:
«Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей — всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — заявил Василий Голубев.
Многофункциональный спортивный комплекс, на территории которого произошло ЧП был открыт в 2018 году после реконструкции, которая обошлась городу более чем в 800 млн руб.
Следком возбудил уголовное дело, трагедию будут расследовать как нарушение безопасности при оказании услуг;
За Гребной канал отвечает управление по физкультуре и спорту, где директором с 2019 года является некий Николай Зубченко;
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