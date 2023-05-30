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В Ростове-на-Дону обрушились спортивные трибуны со зрителями. Есть погибшие и пострадавшие

В Ростове-на-Дону обрушились спортивные трибуны со зрителями. Есть погибшие и пострадавшие

Автор:
30 мая 2023 22:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ростов-на-Дону   ЧП   дети   происшествие   трибуна   футбол   
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22 человека пострадали при обрушении трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону, где проводился футбольный турнир среди школьников. Мама одного из юных спортсменов погибла, шестеро взрослых и 15 детей в возрасте 11-12 лет госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом.

От Гребного канала в Ростове-на-Дону днём 30 мая отъезжала одна «скорая» за другой. Сегодня там проводился футбольный турнир между школьными командами Ростова и Батайска. ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5.

Погода начала портиться ещё накануне: 30 мая региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей предупреждали о ливне и сильном ветре до 20 — 23 метров в секунду.

Но утром светило солнце и матч отменять не стали.

Однако, во время игры начался сильный ливень и ветер. Что случилось дальше, установит следствие. По предварительным данным, дети прятались от осадков под трибуной. Порывом ветра её опрокинуло прямо на них.

В спасательном ведомстве журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал 21 человека, среди которых 15 детей и 6 взрослых. Погибла мать одного из юных футболистов команды «Батайск». Она получила смертельные раны головы и груди.

Пострадавших в больнице навестил губернатор Василий Голубев:

«Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей — всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — заявил Василий Голубев.

Многофункциональный спортивный комплекс, на территории которого произошло ЧП был открыт в 2018 году после реконструкции, которая обошлась городу более чем в 800 млн руб.

Следком возбудил уголовное дело, трагедию будут расследовать как нарушение безопасности при оказании услуг;

За Гребной канал отвечает управление по физкультуре и спорту, где директором с 2019 года является некий Николай Зубченко;

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Метки: Ростов-на-Дону   ЧП   дети   происшествие   трибуна   футбол   
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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